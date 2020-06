Discussie over zonneparken in Dalfsen staat niet op zichzelf

De gemeente Dalfsen praat vanavond over de komst van twee zonneparken, van dertien en veertien hectare. Belangrijk voor de gemeente als het gaat om de doelstellingen van het duurzaamheidsbeleid. Maar er is veel weerstand tegen de zonneparken, van onder meer omwonenden en agrariërs uit de buurt. Weerstand tegen zonneparken is niet nieuw: in meerdere Overijsselse gemeenten werd de afgelopen jaren gevochten tegen de komst van een zonnepark.

Dit jaar moet veertien procent van de energie uit duurzame bronnen komen. Over drie jaar moet dat zestien procent zijn. Dat betekent overal duurzame projecten gestart moeten worden om deze doelen te halen. Duurzame projecten zoals zonneparken dus.

Maar is er wel genoeg draagvlak voor zonneparken? Dat onderzoekt de Rekenkamer Oost-Nederland momenteel. Na de zomer moet een rapport klaar zijn, maar uit de protesten die de afgelopen in verschillende gemeenten zijn geweest tegen de aanleg van een zonnepark is misschien al een voorzichtige conclusie te trekken.

Deventer

In Deventer wordt al jaren gewerkt aan plannen voor zonneparken. En gaan ook al jaren inwoners tegen die plannen in verzet. In 2013 werden bijvoorbeeld al bijna tweehonderd zienswijzen ingediend tegen de komst van een zonnepark in het buitengebied.

En nog steeds ligt er geen zonnepark in de gemeente. Ontsiering van de weidse omgeving, niet passend in de woonomgeving van bewoners van het buitengebied, steeds zijn er argumenten om een zonnepark af te wijzen. Hoe lang dat nog duurt, is afwachten.

Hardenberg

Vorig jaar bleek Hardenberg nog niet klaar voor de komst van zeven zonneparken. Een raadsvergadering in mei 2019 toonde dat wel aan: er was veel emotie bij inwoners en raadsleden. Drie jaar eerder was de gemeente van mening dat er geen ruimte was voor zonneparken, maar dat is nu wel anders: zeven zonneparken moeten gaan bijdragen aan het energieneutraal worden van ons land.

Inwoners droegen aan de zonneparken straks het uitzicht in de gemeente gaan bepalen, dat de plannen in strijd zouden zijn met het provinciaal bestemmingsplan, of dat er betere locaties te vinden waren. Toch ging de raad twee weken na de emotionele raadsvergadering akkoord met de komst van in totaal vier zonneparken. Daarna leverde een gang naar de Raad van State door een aantal inwoners geen succes op.

Enschede

Een groep bewoners van het buitengebied dreigde vorig jaar naar de rechter te stappen als de plannen voor drie zonneparken doorgezet zouden worden. Ze vinden dat de gemeente zonder goed beleid zomaar vergunningen weggeeft voor zonneparken. Zowel de bewoners van het hele Enschedese buitengebied als de bewoners van aangrenzende wijken zijn bevreesd wat er kan gaan gebeuren met de landelijke omgeving als er drastische ingrepen worden toegestaan zonder dat daar beleid voor is. Ze vinden dat er zuiniger omgesprongen moet worden met het buitengebied.

Totstandkoming

Het zijn een paar voorbeelden uit onze provincie van verzet tegen de komst van zonneparken. Maar er zijn veel meer voorbeelden te vinden. Vaak draait het om de wijze waarop de plannen tot stand komen: zonder overleg met de omgeving en zonder dat diezelfde omgeving er ook voordeel aan heeft. Ook is vaak de vraag of de grootte van de parken wel nodig is: gemeenten zetten hoog in als het gaat om het aantal hectare zonnepark dat ze willen, terwijl dat niet nodig is.

Wat er uit de Dalfser raadsvergadering van vanavond komt, is afwachten.