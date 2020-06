Hoogleraar Theologische Universiteit: "Overheid moet meer rekening houden met kerken"

Volgens Hans Schaeffer, hoogleraar praktische theologie aan de Theologische Universiteit Kampen, is een kerkdienst iets anders dan een concert. "Bij een concert ben je veel passiever. Een kerkganger maakt deel uit van de liturgie, je hele lijf doet mee". Volgens hem houdt de overheid bij het vaststellen van de regels daar onvoldoende rekening mee. "Kerken hebben bij de overheid niet de hoogste prioriteit."

Zingen is dubbel bidden

Schaeffer zegt dat een aantal elementen onontbeerlijk is voor een viering: ontmoeten, meditatie, Heilig Avondmaal of Eucharistie en zingen. En juist dat laatste staat onder druk. Wetenschappers zijn het er niet allemaal over eens, maar door te zingen verspreid je aerosolen die het coronavirus kunnen bevatten. Samen zingen wordt dus een probleem, want zingen, zo citeert Schaeffer kerkvader Augustinus, is dubbel bidden.

"Focus op kleine groepen"

Aan het begin van de corona-crisis schoten de kerken gelijk in de reflex van 'we moeten wat doen', en vervolgens werden overal online kerkdiensten opgetuigd. Nu moeten de kerken volgens Schaeffer langer de tijd nemen om na te denken over hoe de gemeenschap bij elkaar kan worden gehouden: "Kerken moeten niet alleen focussen op de zondag. Ik zie veel toekomst in kleine groepen die ook door de week iets van gemeenschap vorm kunnen geven."

Zondag 14 juni is prof. dr. Hans Schaeffer te gast in Hoogtij.