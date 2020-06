Vegaburgerfabriek Enschede dit jaar al in gebruik: "Ambitie is groot" (Foto: Beyond Meat)

Beyond Meat wil dit jaar haar nieuwe fabriek in Enschede al openen. Het bedrijf heeft al een locatie gekocht, waar eind dit jaar de eerste ingrediënten voor veganistisch vlees van de band moeten rollen. Volgens ontwikkelingsmaatschappij Oost NL levert dit tientallen banen op.

Waar de fabriek precies komt en of het gaat om een nieuwbouwpand, wil Beyond Meat nog niet loslaten. Vooralsnog is alleen bekend dat het Amerikaanse bedrijf 'een aankoop heeft gedaan'. "De ambitie is groot", laat een medewerker weten.

Beyond Meat opent vandaag een productiefaciliteit in het Zuid-Hollandse Zoeterwoude, samen met Zandbergen World’s Finest Meat. Het idee is dat de ingrediënten die in Enschede worden gemaakt, in Zoeterwoude worden verwerkt tot eindproduct.

De vegaburgerproducent heeft twee fabrieken in de Verenigde Staten en sinds vandaag één in Europa. Als de fabriek in Enschede straks ook meedraait, verzorgen de twee Nederlandse vestigingen de productie voor heel Europa. Het bedrijf zou vorig jaar een omzet hebben gedraaid van 298 miljoen dollar.