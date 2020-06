Hendrik Jan Bökkers te gast in Behind the Music op TV Oost

Hendrik Jan Bökkers van de dialectrockband Bökkers staat centraal in het programma Behind The Music, komende zaterdagavond op TV Oost. De uitzending komt uit de Bökkers Mölle in Olst, waar de roots liggen van de familie Bökkers en waar broer Bastiaan tegenwoordig molenaar is.

Rode draad in de talkshow zijn opgenomen interviews met o.a. bandlid en gitarist Erik Neimeijer, Zwarte Cross-organisator Hendrik Jan Lovink, platenbaas en boeker Frank Satink, zijn vrouw Martine en broer Bastiaan. Naast zijn jeugd in Heino, zijn eerste Engelstalige band Soundsurfer en Jovink & De Voederbietels, vertelt Hendrik Jan over de muzikale hoogtepunten van de laatste tien jaar. Maar in het gesprek worden moeilijke onderwerpen ook niet uit de weg gegaan. "Mijn leven heeft hoogte- en dieptepunten gekend en ik ben zo eerlijk mogelijk geweest. Het was erg mooi om Erik, Frank, Lovink, mijn vrouw en mijn broer over mij te horen praten, al was hun eerlijkheid soms wel confronterend!", glimlacht hij.

Natuurlijk zal er ook muziek te horen en te zien zijn in Behind the Music. Op een unieke plek in de Mölle speelt Hendrik Jan een intieme akoestische set, waarin nummers uit zijn hele oeuvre aan bod komen.

Het programma op TV Oost is de televisieversie van Behind the Music, een interactieve talkshow in poppodia onder leiding van Martin Kuiper van het video interview platform FaceCulture. In eerdere edities werden gasten als Typhoon, Torre Florim van De Staat, Rinus Gerritsen van Golden Earring en Ernst Jansz geïnterviewd. Meer info op: www.youtube.com/faceculture, www.behindthemusic.nl

Behind the Music met Hendrik Jan Bökkers zie je zaterdag 13 juni om 21.00 uur op TV Oost. De uitzending wordt zondagmiddag om 15.00 uur herhaald.