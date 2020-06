Statenfracties willen dat kabinet vluchtelingenkinderen opvangt: "Neem verantwoordelijkheid"

De Statenfracties van D66, GroenLinks, ChristenUnie, PvdA, Partij voor de Dieren en SP roepen het kabinet op om verweesde vluchtelingenkinderen uit Griekenland in Nederland op te vangen. De partijen maken het statement nadat de fracties in enkele Overijsselse gemeenten hebben aangegeven garant te willen staan voor bed, bad, brood, en onderwijs.

'De gemeenten nemen hiermee de verantwoordelijkheid die bij hun taak hoort', schrijven de fracties in een gezamenlijke brief aan het kabinet. 'Laat het kabinet de hare nemen.'

De fracties schrijven verder: Nederland dient zijn verantwoordelijkheid te nemen, niet alleen door lokale opvang en ondersteuning te realiseren maar ook door opvang in Nederland mogelijk te maken. Grote maatschappelijke organisaties en kerken hebben hun steun aangeboden. Daarmee is het ook praktisch mogelijk dat de toekomst van deze verweesde vluchtelingenkinderen morgen al verbetert.

We moeten gemaakte Europese afspraken over de verdeling van vluchtelingen nakomen. Te beginnen bij de meest kwetsbare groep: verweesde vluchtelingenkinderen. Zo tonen we solidariteit met andere Europese landen en doen we wat we beloofd hebben. Lees de hele brief als bijlage bij dit artikel.

Niet opdringen

De fractie van het CDA onderschrijft de wens van de collega-fracties om gemeenten bij te staan 'met raad en daad als zij besluiten om alleenstaande kinderen uit het vluchtelingenkamp Moria in Griekenland op te vangen'.

"De situatie van deze kinderen is zeer kwetsbaar, helemaal als daar ook het coronavirus breed verspreid wordt", zegt Statenlid Jeroen Piksen van het CDA. Maar de partij wil de opvang van kinderen niet opdringen aan Overijsselse gemeenten die daar níét voor openstaan.

'Symboolpolitiek'

Forum voor Democratie wil niets van opvang in Nederland weten. 'Aan de oprechte compassie met kwetsbare verweesde vluchtelingenkinderen in erbarmelijke omstandigheden wil ik niets afdoen', schrijft fractievoorzitter Johan Almekinders in een reactie.

Maar het huidige voorstel noemt hij 'symboolpolitiek ten koste van toekomstige kinderen'. 'Want dat zal de praktijk zijn als bekend wordt dat het loont om als minderjarige onbegeleide asielzoeker naar Europa te reizen'.

Inzetten op structurele verbeteringen

De problematiek rondom de verweesde vluchtelingkinderen op het Griekse eiland Lesbos speelt al langere tijd. Griekenland wil dat andere EU-landen samen 2.500 kwetsbare vluchtelingenkinderen overnemen uit de kampen in het land.

Nederland geeft, in tegenstelling tot landen als Duitsland, Frankrijk en Ierland, geen gehoor aan dat verzoek. Volgens het kabinet is het beter om in te zetten op structurele verbeteringen in Griekenland, dan steeds kinderen naar Nederland te halen. Griekenland krijgt van Nederland 3,5 tot 4 miljoen euro voor het opzetten van zulke voogdij-instellingen.