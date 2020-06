Reconstructie: Hoe werd de 16-jarige prostituee 'Samira' gevonden?

Zestien jaar was ze, 'Samira' uit Enschede, toen ze in januari werd aangehouden door een agent die een afspraak met haar maakte om betaalde seks te hebben achter in zijn auto. Via een speciale webcrawler van Terre des Hommes kwam de politie haar op het spoor, omdat haar online advertentie kenmerken had van een minderjarige. Maar hoe werkt zoiets?

In Nederland worden naar schatting 1.300 minderjarigen misbruikt voor prostitutie. Het minderjarige meisje onder de schuilnaam 'Samira' uit Enschede overkwam het ook. De zaak kwam aan het licht dankzij het cyber-opsporingsprogramma van WATCH Nederland. Eén verdachte is aangehouden en vervolgd, vandaag doet de rechter uitspraak in die zaak.

Redden

Het WATCH Nederland-programma is een initiatief van Terres des Hommes. Via computertechniek sporen zij vermoedelijke minderjarige prostituees op. Het doel hierachter is om de meisjes en jongens te redden van klanten of een loverboy.

De webcrawler werkt als volgt. Speciale software scant continu websites waar seksuele contactadvertenties worden gepresenteerd. Omdat minderjarige prostituees, al of niet gedwongen, niet hun echte leeftijd vermelden gaat de software op zoek naar andere kenmerken. Een ervan is de leeftijd die de meisjes aangeven in de advertentie, bijvoorbeeld achttien of negentien. Maar ook wordt de foto gescand die veel over de leeftijd zegt.

Lokken

"Er zijn nog meer factoren die een rol spelen die ik niet prijs kan geven. Maar de software berekent aan de hand van de variabelen hoe groot de kans is dat we met een minderjarig persoon te maken hebben", zegt Jasper Ikink, projectmanager WATCH Nederland.

WATCH Nederland zet ook lokadvertenties in. "Wij adverteren met een nepaccount en zeggen dat we meerderjarig zijn. Als het contact gelegd is dan sturen we de klant een bericht dat we veel jonger zijn, vijftien jaar bijvoorbeeld. En dan blijkt dat twintig procent van de klanten dat geen probleem te vinden", zegt Ikink. Doel is om geïnteresseerde klanten te ontmoedigen en te ontmaskeren.

Schade

Wanneer WATCH Nederland een dossier heeft waarvan ze het sterke vermoeden heeft dat het om een minderjarige gaat, dan dragen ze het dossier over aan de politie. Dat is in het geval van Samira ook gebeurd. Samira zelf is door haar ervaring als prostituee psychisch ernstig beschadigd, blijkt uit haar slachtofferverklaring in de rechtbank. En dat gebeurt volgens WATCH in bijna elk geval van minderjarige prostitutie.

Iedereen kan anoniem melding doen van misbruik. WATCH biedt een luisterend oor en legt een dossier aan. Telefonisch meldpunt WATCH Nederland: 0707 400 600. (maandag tot vrijdag van 9.00-18.00 uur)