PvdA Enschede geeft prentenboeken cadeau aan taalarme gezinnen

PvdA-raadslid Deniz Dönmez zegt dat het besluit om mee te doen aan de actie spontaan werd genomen: "Dit is een mooie actie die alle aandacht verdient. Helaas starten kinderen uit taalarme gezinnen vaak met een niet in te halen achterstand op de basisschool. Organisaties als de bibliotheek en projecten zoals de VoorleesExpress, zijn heel belangrijk omdat zij thuiskomen bij gezinnen en helpen bij de taalontwikkeling. Als PvdA hebben we de strijd tegen laaggeletterdheid hoog op de agenda staan."

Bij verschillende boekhandels in Overijssel is vanaf morgen het prentenboek Woeste Willem te koop voor 2,50 euro. Dönmez: "Je kunt het boek kopen en weggeven, maar ook direct doneren bij de boekhandel. In Enschede kan dat bijvoorbeeld bij boekhandel Broekhuis. Wij zorgen dat ze terecht komen bij de taalarme gezinnen door samen te werken met de VoorleesExpress, de bieb en M-Pact. Wij hebben ter aanmoediging al 250 boekjes besteld."

Geef een (prenten)boek cadeau is een voortzetting van: Geef mij maar een boek! en Ik wil een prentenboek! Zo verscheen in 2016 Oorlogswinter van Jan Terlouw als onderdeel van de campagne en zijn in 2017 Achtstegroepers huilen niet van Jacques Vriens en het beroemde prentenboek De Gruffalo ter beschikking gesteld. In 2018 is het jeugdboek Ronja de roversdochter van Astrid Lindgren en het prentenboek Raad eens hoeveel ik van je hou van Sam MacBratney en Anita Jeram verkozen voor Geef een (prenten)boek cadeau. In 2019 was het jeugdboek Kruistocht in spijkerbroek van Thea Beckman en het prentenboek Kikker is Kikker van Max Velthuijs onderdeel van de campagne.