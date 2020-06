Transgender Suzanne uit Hengelo is in transitie en kan geen baan krijgen

Suzanne is naar eigen zeggen al 35 keer afgewezen omdat ze in transitie zit (Foto: GettyImages)

Het wordt haar nooit letterlijk gezegd, maar na 35 afwijzingen is het Suzanne uit Hengelo wel duidelijk: ze wordt afgewezen omdat ze in de transitie van man naar vrouw zit.

De problemen voor Suzanne begonnen toen ze een half jaar geleden er openlijk voor uitkwam dat ze niet langer een man wil zijn en de eerste stappen heeft ondernomen om een vrouw te worden. "Ik kreeg heel rare afwijzingen of terugbelverzoeken op het moment dat er dingen duidelijk werden. Ik ben met mijn blog vrij publiekelijk over waar ik in zit, misschien is dat niet zo handig."

Ze zoekt werk in de metaal- of IT-sector. Tot een half jaar terug was een baan vinden geen probleem. Vrijwel elke reactie op een vacature leidde tot een baan. Maar dat is nu heel anders. "Ik hoor van andere mensen bij bedrijven dat er mensen met mindere papieren eerder worden aangenomen. Dat heeft denk ik puur te maken met de situatie waar ik in zit", doelt Suzanne op haar geslachtsverandering.

Transgenders en werk in cijfers Transgender Netwerk Nederland deed in 2017 onderzoek naar transgenderdiscriminatie op de werkvloer. Daaruit blijkt dat; 7 procent te maken krijgt met formele discriminatie

18 procent te maken krijgt met informele discriminatie

18 procent te maken krijgt met informele én formele discriminatie

57 procent geeft aan geen discriminatie te ervaren

Geen vragen gesteld

Wat haar zo tegen de borst stuit, is dat er niets over haar proces wordt gevraagd. Werknemers trekken zelf conclusies. "Er zijn uitzendbureaus waar ik gesprekken had lopen voor mijn transitie begon, maar daar heb ik vervolgens niets meer van gehoord. Ik had eerder altijd werk. Dat was in de tijd dat ik volledig man was."

Suzanne denkt dat werkgevers problemen door haar transitie verwachten. "Er wordt me nooit gevraagd om het eens uit te leggen. Bijvoorbeeld over stemmingswisselingen waar ik door hormonen eventueel last van krijg. Maar daar hebben meer mensen last van. En mijn operatie kom pas over een jaar of drie. Voor kleine ingrepen kan ik een weekje vakantie opnemen, haar weglaseren kan ik na het werk zelfs doen. Maar daar wordt niet naar gevraagd."

'Dat is mij wel duidelijk'

En die afwijzingen komen volgens de Hengelose nadat werkgevers haar LinkedIn- of Facebookpagina hebben bezocht. "Vooral na een bezoek aan mijn LinkedInprofiel merk ik gewoon dat ze afhaken. Dat voelt gewoon als discriminatie. Ik ben al met al 35 keer afgewezen. En dat was omdat ik in transitie ben, niet omdat ik mindere papieren heb. Dat is mij wel duidelijk."



"Ik ben verplicht om te solliciteren, omdat ik in de WW zit. Ik wil ook graag aan het werk, maar af en toe denk ik: waarvoor doe ik het, heeft wel zin?"

Wil je hier meer over horen? Vanavond om tien uur in de Roze Golf komen Suzanne, Transgender Netwerk Nederland en Gendertalent over transgenders en de werkvloer aan het woord.