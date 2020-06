Burgemeesters Losser, Gronau en Bad Bentheim werken nauw samen tijdens coronacrisis

De locatie voor de informele bijeenkomst was gasthof Driland en de nabij gelegen zandstenen paal waar de drie gemeenten samenkomen aan de Gildehauser Straße. Aanleiding was de Duitse versoepeling van de corona maatregelen. Nederlanders hebben sinds vandaag geen speciale reden meer nodig om de grens over te steken.

Om de hoek

De burgemeesters van de grensgemeenten kwamen op de fiets. "We willen laten zien dat we dicht bij elkaar wonen, om de hoek zogezegd. Daarnaast fiets ik graag en doe er zo'n twintig minuten over. Dat geldt ook voor mijn collega's", aldus Cia Kroon. "We werkten al veel samen en na corona gaan we er zeker mee door."

Fachklinik

Sinds de uitbraak van de coronacrisis hebben de drie burgemeesters wekelijks contact via beeldbellen. Meerdere onderwerpen kwamen ter sprake. In het begin was dat onder meer de capaciteit op de IC’s. Het aanbod van burgemeester Pannen om Nederlands Covid-19 patiënten op te vangen in de Fachklinik in Bad Bentheim werd door burgemeester Kroon gedeeld met de veiligheidsregio. Het bleek niet nodig.

Financiële regelingen

Later kwamen ook zaken als de corona-regelingen ter sprake. Wie in Duitsland woont en aan deze kant zijn brood verdient, kan geen beroep doen op de financiële regelingen van het kabinet in Nederland. Het gaat weliswaar om Rijksregelingen, waar de burgemeesters geen invloed op hebben, maar ze kunnen waar mogelijk wel te hulp schieten.

Slachthuis Groenlo

Burgemeester Cia Kroon heeft haar Duitse collega geholpen met informatie over arbeidsmigranten die in Gronau wonen en werkten toen er in Groenlo sprake was van een uitbraak bij de Vion-slachterij.

Wegafsluiting

Het fotomoment vond plaats bij de originele maar moeilijk te bereiken zandstenen grenspaal achter de vangrail aan de drukke doorgaande weg. Het verkeer werd zeker tien minuten stil gelegd. Als de file tot in Gronau staat wordt de weg op aandringen van de politie weer vrijgegeven. "Moet kunnen", zei de burgemeester van Bad Bentheim, "Dit doen we maar eens in de honderd jaar."