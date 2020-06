'Forse' vertrekregeling Twentse topambtenaar valt verkeerd: "Dit kan echt niet"

Het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBT) int de woonlasten voor acht Twentse gemeenten, waaronder Enschede, Almelo, Hengelo en Haaksbergen. Het kantoor bepaalt de WOZ-waarde van een woning, maar int bijvoorbeeld ook de rioolheffing.



Voormalig directeur Rob Toet vertrok vorig jaar wegens een verschil van inzicht bij het belastingkantoor. Uit het nu verschenen jaarverslag blijkt dat hij met een vertrekregeling van 217.000 euro afvloeide. Een paar maanden later werd hij gemeentesecretaris in Haaksbergen, een van de gemeenten die is aangesloten bij het GBT.





Het zal vast juridisch wel verantwoord zijn, maar je kunt je afvragen of het moreel verantwoord is Ayfer Koç

Die gang van zaken zorgt voor wrevel bij politieke partijen in Twente. "Bij je vorige werkgever met een forse vertrekpremie vertrekken en vervolgens bij een van de deelnemende gemeenten weer binnen heel korte tijd aan de slag gaan, dat vinden wij niet kunnen", zegt Ayfer Koç, fractievoorzitter van CDA Enschede. "Het zal vast juridisch wel verantwoord zijn, maar je kunt je afvragen of het moreel verantwoord is. Dit zijn constructies waar mensen ook gewoon van schrikken."



Koç, die zich al langer hardmaakt voor lagere woonlasten voor Enschedeërs, gaat het onderwerp maandag aansnijden in de gemeenteraad. "Ik zal het college vragen om dit soort constructies in de toekomst echt te voorkomen. Dit moet je niet willen, zo ga je niet met gemeenschapsgeld om."

Ayfer Koç (Foto: RTV Oost)

'Dit verbaast ons'

De kwestie doet ook de wenkbrauwen van Jeffrey Scholten van Lokaal Hengelo fronsen. "Eerst een forse vertrekpremie en vervolgens lijkt het erop dat hij ook nog een baantje krijgt aangeboden bij een andere gemeente. Dat verbaast ons. Alle inwoners moeten uiteindelijk indirect opdraaien voor die kosten."



De VVD Enschede hoopt dat de berichtgeving in de media het GBT aanspoort om nogmaals naar de kwestie te kijken. "Wij zijn van mening dat er kritisch moet worden omgegaan met het uitgeven van belastinggeld. Ongetwijfeld zal het GBT nu zelf nog eens nagaan of ze de regels in deze casus goed hebben uitgevoerd", aldus fractievoorzitter René Kreeft.

GBT: geen vertrekpremie

Het GBT blijft achter haar beslissing voor de vertrekregeling staan. "Het is geen vertrekpremie in die zin dat hij een heel grote zak geld heeft meegekregen", vertelt Alex Langius, bestuursvoorzitter van GB Twente. "We hebben een regeling gemaakt waarbij hij zijn carrière kan voortzetten bij een ander bedrijf, die hem ook zal begeleiden bij zijn verdere carrière. Daar geef je dan een jaarsalaris aan mee, plus een vergoeding voor de dienstverlening van dat bedrijf. Tezamen met een normale transitievergoeding, is dat opgeteld het bedrag van 200.000 euro."



Dat Toet vlak na de vertrekregeling een nieuwe topfunctie kreeg binnen een van de deelnemende gemeenten van het GBT, daar zegt Langius niet over te gaan. "Wij kunnen alleen maar een oordeel hebben over zijn functie als directeur bij GB Twente. Daar hebben we een aantal heel intensieve gesprekken over gehad. We zijn gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat hij zijn carrière beter buiten GB Twente zou kunnen voortzetten. Dat kun je ook op een andere manier doen, door met elkaar in conflict te komen en het geld op te maken aan juridische procedures en advocaten."





We zijn gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat hij zijn carrière beter buiten GB Twente zou kunnen voortzetten Bestuursvoorzitter GBT

Was Langius dan bang voor langslepende rechtszaken? "Nee, daar was ik in beginsel niet bang voor. In al die gesprekken, en dat heeft echt een aantal maanden geduurd, zijn we vasthoudend geweest om er op een goede manier uit te komen. Wel met verschillen van inzicht."

Reactie

RTV Oost heeft Rob Toet zowel schriftelijk als telefonisch om een reactie gevraagd. Hij laat via een woordvoerder van de gemeente Haaksbergen weten geen behoefte hebben om te reageren.

Mede door de vertrekregeling van 200.000 euro, komt het GB Twente over 2019 bijna een half miljoen euro tekort. "We brengen dat niet bij gemeenten in rekening, maar ten laste van de begrotingen van GB Twente zelf. Door het managementteam van vier naar drie mensen terug te brengen, besparen we op de salariskosten", aldus bestuursvoorzitter Alex Langius.

Het Gemeentelijk Belastingkantoor (GBT) in Hengelo (Foto: RTV Oost)