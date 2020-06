Volgens Henk Hofstede, historicus in Lattrop, lag het aan Keizer Napoleon, maar volgens François Auffret (Société des Amis de Jongkind) kwam het door de Franse kunstschilder Eugène Isabey. Feit is dat de in Lattrop geboren Johan Barthold Jongkind in Frankrijk vele malen beroemder is dan in Nederland. Op zaterdag 13 juni zie je bij TV Oost de door Peter Schoof gemaakte documentaire ‘Vive Lattrop Vive Jongkind’, over het leven en de kunst van Jongkind.

In Nederland wordt deze zoon van een douanier, naast Vincent van Gogh, als Nederlands invloedrijkste 19e eeuwse schilder beschouwd. Maar ondanks zijn boeiende kunst stond het karakter van de schilder een voorspoedige loopbaan danig in de weg. Succes in Frankrijk werd gevolgd door totale ontreddering in Rotterdam.

Vanaf het begin aan de Frensdorferweg in Lattrop tot aan het eind in La Côte Saint André vertellen mensen in Nederland en Frankrijk in de documentaire over het leven van de ‘reus met het rode haar en de Delfts blauwe ogen’:

Dingenus van de Vrie (Museum Boijmans Van Beuningen Rotterdam): “Het gaat er om wat er uit zijn vingers kwam en of het je op de een of andere manier raakt”.

Jup de Groot (Dordrechts Museum): “Ik vind hem een magistrale kunstenaar”

John Sillevis (Gemeentemuseum Den Haag): “Zonder hem was er geen impressionisme”

Huub Arends (Gasterij De Smit Lattrop): “Ik vind het niet alleen mooi omdat hij toevallig uit Lattrop komt”

Op 6 juni 2015 legde Jaap Jongkind achterachterneef van de schilder de eerste steen van een informatiemonument in Lattrop. In 2019 wijdt het Rijksmuseum Twenthe een speciale tentoonstelling aan deze schilder en aquarellist .

’Vive Lattrop Vive Jongkind’ zie je op zaterdag 13 juni om 17.10 uur bij TV Oost. De documentaire wordt elk uur herhaald.