Nog slechts handvol coronapatiënten op IC's in Overijsselse ziekenhuizen

In heel Overijssel liggen momenteel nog vier coronapatiënten op de IC. De IC's van de Twentse ziekenhuizen ZGT en MST en het Röpcke Zweers Ziekenhuis in Hardenberg zijn helemaal coronavrij. De vier patiënten met covid-19 liggen op de IC's van Isala in Zwolle (twee) en het Deventer Ziekenhuis (twee).

Het aantal coronapatiënten op de IC's is al enkele weken fors aan het dalen. Landelijk gezien bereikte de piek op 7 april haar hoogtepunt. Op die dag behandelden intensive cares 1424 coronapatiënten.

Het Röpcke Zweers Ziekenhuis in Hardenberg was het eerste Overijsselse ziekenhuis met een geheel coronavrije IC. "Wij hebben al sinds 4 mei geen patiënten met corona meer op de IC", vertelt woordvoerster Greetje Leuninge.

Die situatie doet zich sinds eind vorige week voor bij ZGT, met ziekenhuizen in Almelo en Hengelo. "Maar we houden uiteraard rekening met nieuwe covid-19 patiënten", zegt woordvoerster Jannie Vleerbos.

"Nu is het nul", reageert woordvoerster Ida Gerda Emmens van MST. "Er liggen geen coronapatiënten bij ons op de IC, maar dat kan elk moment anders zijn. Over vijf minuten kan er bij wijze van spreke weer een patiënt met het coronavirus binnen worden gebracht."

Dezelfde reacties geven de woordvoerders van Isala en het Deventer Ziekenhuizen. Zowel in Zwolle als in Deventer liggen op dit moment twee coronapatiënten op de IC. "Dit is een dagkoers. Je weet nooit hoe het over vijf minuten is", aldus een van de woordvoersters.

In april lagen de IC's van de ziekenhuizen vol met coronapatiënten. Bij bijvoorbeeld ZGT in Almelo draaide het IC-personeel in die periode 12-uurs diensten. "Met veel extra hulp redden we het qua personeel, maar het gaat allemaal net", zei IC-arts Gert Brunnekreef destijds in de rubriek Het kloppend hart van Overijssel van RTV Oost.