Deventer protestactie 'Hoepel op met anderhalve meter' leidt tot heftige reacties: 'Nekharen recht overeind'

Een aangekondigde protestactie in Deventer tegen de anderhalvemetersamenleving zorgt voor heftige reacties. Op internet zijn er steunbetuigingen, maar op straat in de Deventer binnenstad is men fel tegen het protest: "Hoepel zelf op".

Als initiatiefneemster Vera Groen in zelfvervaardigde hoepeljurk al wat oefent voor zaterdag in de Deventer binnenstad, krijgt ze vrijwel onmiddellijk geïrriteerde blikken toegeworpen. Toch verkondigt ze zonder schroom haar standpunt.

Krankzinnig

Vera Groen: "We willen aandacht vragen en protesteren tegen het plan om de anderhalvemetersamenleving wettelijk te maken, wat wij krankzinnig vinden. De maatregel is op niets gebaseerd, er is geen wetenschappelijke onderbouwing. Wij mensen zijn gemaakt om te omhelzen en te knuffelen."

De boodschap van Groen, die zaterdag met een groep vrouwen de protestactie wil houden, komt aan. Een passant: "Een waanzinnig slechte actie van deze mevrouw. Die anderhalve meter is er niet voor niks, maar om onze medemens te beschermen. Deze mevrouw is geen deskundige." En een ander: "Hoepel zelf maar op. Je moet gewoon anderhalve meter in acht nemen. Zo niet, blijf dan binnen zitten."

Provocatie

Maar Vera Groen geeft geen centimeter toe. 'Hoepel op met anderhalve meter' is en blijft haar boodschap. "Ja, dit is een provocatie. Maar soms moet je stevig uit de hoek komen om antwoord te geven op enorm ingrijpende maatregelen van de overheid die niet wetenschappelijk gefundeerd zijn. Natuurlijk is corona een geniepig virus, maar we moeten er niet meer van maken dan het is. Namelijk een heftige influenza-achtige aandoening, waar mensen met een lage weerstand aan sterven. En dat is heel spijtig."

Voor een passerende toerist gaat de actie van Groen te ver. "Bent u een deskundige? Nee? Nou, dan zijn we klaar. U bent onverantwoordelijk bezig en denkt niet aan anderen, maar aan u zelf. Overal in de wereld geldt dezelfde maatregel: anderhalve meter." Een opmerking die feitelijk overigens niet helemaal klopt, want in sommige landen wordt één meter aangehouden, of juist twee.

'Nekharen overeind'

Een winkelier uit de Nieuwstraat uit ook zijn boosheid: "Wij hebben als ondernemers heel veel last gehad van het coronavirus. Als iemand dan zoiets komt verkondigen, gaan mijn nekharen recht overeind staan".

De negatieve reacties heeft Vera Groen ingecalculeerd. Ze heeft er zelfs begrip voor. Volgens haar zijn deze mensen op het verkeerde spoor gezet door de overheid. "Ik ben geen expert, maar heb me wel enorm verdiept in onderzoeken en interviews over dit onderwerp. En ik zeg maar één ding: dit zaakje stinkt."