Lekker op de praatstoel: 'Hopelijk word ik rijk door het winnen van een loterij'

Jolien gaat met een filmploeg langs de scholen in Oldenzaal en omgeving om een soort 'Achterwerk in de kast' of 'Praatjesmakers' op te nemen: "Allemaal verschillende verhalen van de kinderen over relaties in de klas, de juffen en meesters, maar natuurlijk ook hoe het is om in coronatijd naar school te gaan."

Leussink nam contact op met De stichting Katholiek Onderwijs Noord Oost Twente (Konot), waaronder 28 basisscholen in en om Oldenzaal vallen. Daar werd enthousiast gereageerd en samen met Rotary Oldenzaal zorgt Konot ook voor de financiering.

Veel kletsen in de klas

Volgens Max is het ook echt een rare tijd: "Wel jammer dat veel dingen zoals ons kamp niet doorgaan, maar het is zoals het is." Volgens Max kletsen alle kinderen in groep 8 van zijn Franciscusschool net zo goed voor de camera's als tijdens de les.

In groepjes van vijf worden de kinderen met drie camera's en een regiewagen opgenomen. Nadat de filmpjes afgemonteerd zijn, krijgen ze die in de klas te zien. Loet vond het niet heel spannend. "Ik heb verteld dat ik heel rijk wil worden, maar of dat lukt met werken, weet ik niet. Daarom hoop ik de loterij te winnen." Volgens Lilou is haar vriendin Lot duidelijk de sportiefste van de klas. En Lot denkt dat dat wel klopt: "Ik hockey, judo en een beetje voetbal."

28 scholen in Oldenzaal en de omliggende dorpen gaat Jolien Leussink met haar cameraploeg af: "Superleuk om te doen, dit was trouwens wel een hele drukke klas, een beetje rebels."