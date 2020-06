Big Brother Annet uit Goor zou zó weer het huis in gaan

Het was deze week groot nieuws in showbizzland: de comeback van Big Brother, twintig jaar na dato. Annet Stokkentreeff uit Goor was destijds een van de deelnemers aan dit legendarische kijkcijferkanon. Ze kijkt er vooral met plezier op terug. "Als ze me zouden vragen, zou ik zo weer meedoen", klinkt het enthousiast.

Het was reality-tv zoals dat destijds nog nooit eerder was vertoond. Niet in Nederland, maar ook niet in de rest van de wereld. Enkele mensen die zich in een huis lieten opsluiten, waar dan vervolgens de camera op werd gericht. Vooraf waren dan ook de verwachtingen uiterst sceptisch: wat was er nou aan om als tv-kijker urenlang te kijken naar mensen die (vrijwel) niets deden? Maar het werd een monsterhit. Naar de eerste tv-reeks keken drie miljoen adepten en de succesformule werd door andere landen overgenomen.

Stuiterend door de woonkamer

Annet Stokkentreeff zat rond de millenniumwisseling in de tweede serie Big Brother. "Ik had me opgegeven en weet nog dat ik een week voordat de opnamen startten, werd gebeld. Ik was een van de uitverkorenen. Uit maar liefst 14.000 kandidaten. Gewoon iemand uit Goor, met een Twents accent. Heel bijzonder vond ik dat. Het voelde als een enorme overwinning. Ik was op dat moment alleen thuis, maar weet nog dat ik heel de woonkamer door liep te stuiteren."

Niet iedereen blij

Al kwam ze er al snel achter dat niet iedereen met haar mee juichte. "Mijn ouders vonden het maar allemaal niets. Vonden het een waardeloos programma. En dat deed toch pijn, want je wilt je ouders geen verdriet doen. Mijn toenmalige vriend vond het lastig om om te gaan met alle publiciteit. En mijn zus vond het ook maar zozo. Als we dan met z'n tweetjes op pad gingen en wildvreemde mensen spraken me aan of wilden met me op de foto, dan zei ze: 'Kom, we gaan naar huis'. Maar vooral dat mijn ouders er niet blij mee waren, dat vond ik jammer. Ze leven niet meer en ik mis ze nog iedere dag. Ik had schatten van ouders."

'Veel te lief'

Dat was misschien ook wel de reden dat ze het niet de volle drie maanden volhield, maar na twee maanden het huis uit werd gestuurd. "Toen ik naar buiten kwam, stond Gerard Joling me op te wachten. Hij wilde met me op de foto. Wat ik de wereld op z'n kop vond, want normaal gesproken wil je juist met Joling op de foto. Maar hij zei ook: 'Meid, je was veel te lief'. Daar had hij wel een punt. Want juist omdat ik wist dat het thuisfront er niet zo heel blij mee was, ging ik me toch wat anders opstellen ten opzichte van wat ik normaal zou doen. Wat terughoudender. Terwijl dat in zulke programma's niet altijd moet natuurlijk."

Slapeloze nachten

Later hoorde ze ook van haar vader dat die letterlijk wakker had gelegen van Big Brother. "Achteraf vertelde hij dat. 'Want het is toch je kind dat in dat huis zit', zei hij me. Achteraf hadden mijn ouders in dat opzicht wel een punt. Want met zo'n programma kunnen ze je maken of breken. Als ik voor mezelf spreek: ik ben er goed uitgekomen. Maar dat gold lang niet voor alle kandidaten."

'Effe knuffelen'

Ze hield er ook nog een dierbaar contact aan over. Tien jaar lang waren zij en Ruud Benard een stelletje. Deze Ruud was de grote ster uit de eerste serie. Vooral vanwege zijn 'effe knuffelen'-kreet. De twee woonden destijds samen in Goor. "Toen ik het Big Brother-huis in ging, was de relatie met mijn toenmalige vriend al wat wankel. Tijdens de opnamen heb ik eens gezegd dat ik Ruud wel wilde ontmoeten. Later kregen we een relatie. Tien jaar lang. En ik heb tot op de dag van vandaag nog steeds goed contact met hem."

Zangeres

Overigens weet ze ook vandaag de dag nog regelmatig de schijnwerpers op zich gericht. De Goorse treedt namelijk regelmatig op als zangeres, waarbij ze het repertoire van de Duitse Andrea Berg vertolkt. "Ik had enkele hele leuke optredens staan. Onder meer een thuiswedstrijd bij Lucky in Rijssen. Maar toen kwam corona..."

Rentree

Nu, ruim twintig jaar later, maakt Big Brother dus z'n rentree. "Ik vind het nog steeds schitterende tv. Ben ook een paar keer bij Utopia wezen kijken. Al denk ik wel dat Big Brother er nu heel anders uit gaat zien. De mensen zijn doorgaans wat mondiger. Ik verwacht zelf dan ook dat het er wat pittiger aan toe zal gaan. Met wat meer afgunst en jaloezie misschien."



Ze heeft dan ook zo haar twijfels of Big Brother anno 2020 een succes wordt. "Ik denk wel dat ze met iets speciaals moeten komen. Voormalige deelnemers erin terug laten komen bijvoorbeeld. Of dat iets voor mij zou zijn? Zeker, ik zou zo weer meedoen!"