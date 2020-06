VVD-achterban Noordoost-Nederland uit in brief aan Dijkhoff onvrede over landbouwbeleid

Een deel van de achterban in Noordoost-Nederland van de VVD kan zich niet vinden in het landbouwbeleid van het kabinet. Daarmee zitten de lokale afdelingen niet op één lijn met de eigen landelijke fractie. In een brief aan fractievoorzitter Klaas Dijkhoff wordt het ongenoegen geuit.

De brief is opgesteld door Ilona Lagas, voormalig VVD-wethouder in de gemeente Ommen. De ongeveer honderd ondertekenaars vinden dat het kabinet te veel het vizier heeft gericht op het bedrijfsleven. Ze menen dat de regering denkt dat de agrarische sector het toch wel redt en altijd wel veilig voldoende voedsel kan blijven produceren.

"Maar de sector staat al jaren onder toenemende druk", valt te lezen in de brief. "Steeds meer boeren stoppen, omdat het werken ze door steeds strengere regels onmogelijk wordt gemaakt. En een stoppende boer draagt niet alleen zelf bij aan de werkloosheid, ook iedereen die van de boerderij afhankelijk is, van voerleverancier tot dierenarts, raakt in de problemen."

Corona én stikstof

De afgelopen maanden zijn de boeren geconfronteerd met schade door zowel de coronamaatregelen als het stikstofbeleid. "De strop om het platteland wordt daardoor steeds strakker aangetrokken", aldus de briefschrijvers. "De leefbaarheid is in het geding."

Van de 5 miljard euro die het kabinet uittrekt voor de aanpak van de stikstofcrisis, zit zo'n 1,3 miljard euro in de verschillende stoppersregelingen. Een onjuiste verdeling, vindt Lagas. Ze vindt dat het te veel bedoeld is om boeren over te halen om te stoppen.

"Het is precies het verkeerde signaal. Iedere euro zou besteed moeten worden om boerenbedrijven te laten innoveren. Dan kunnen we niet alleen zorgen voor een toekomstbestendige landbouw, maar pakken we ook de stikstofproblematiek aan. De methoden en technieken zijn voorhanden."