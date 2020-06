Snelweg dwars door woonwijk in Lonneker, omwonenden zijn boos

Van Nijverdal naar de Duitse grens in één keer door kunnen fietsen over rood asfalt zonder rare onderbrekingen. Dat moet kunnen op de deels al aangelegde fietssnelweg F35. Het klinkt mooi en je zou verwachten dat niemand daar tegen is.

Maar de praktijk is anders, omwonenden van een nog aan te leggen deel in Lonneker zijn woest dat de fietssnelweg door hun woonwijk komt. Een van hen is Sander van 't Hoog: "Zo'n fietsracebaan is levensgevaarlijk, er spelen hier heel veel kinderen in deze kindvriendelijke en autoluwe wijk en dan komt er ineens een snelweg".

Een verlichte snelweg door de natuur

Karen Besselink is een van de initiatiefnemers van de Facebookgroep 'Geen Fietssnelweg door Lonneker': "Kijk, hier moet de snelweg komen. Nu is het nog een klein bospad door de natuur waar heel veel mountainbikers overheen fietsen." Besselink woont buiten Lonneker en achter haar huis moet de F35 komen: "Laatst heeft de gemeente besloten om een deel van de lantaarnpalen uit te doen zodat er niet te veel licht was in het buitengebied en nu moet er ineens een strook asfalt komen wat 24 uur per dag verlicht moet zijn."

En dat terwijl er volgens de inwoners van Lonneker een alternatief is: "Gewoon langs de Oldenzaalsestraat. Dan wordt die misschien niet overal vier meter breed, maar dat is de kortste weg en daar is de F35 het makkelijkst te realiseren."

Eigenlijk zou de F35 dit jaar af moeten zijn, maar dat is niet gelukt. Nu is het plan dat die in 2023 helemaal klaar is.

De fietssnelweg F35 is een snelle, veilige en non-stop fietsverbinding van 62 kilometer van Nijverdal naar de Duitse grens met zijtakken van Almelo naar Vriezenveen en van Enschede naar Oldenzaal. Samen met de betrokken gemeenten in Twente ontwikkelt provincie Overijssel dit fietspad. Het gezamenlijk doel is het creëren van een hoogwaardige fietsinfrastructuur door Twente, voor u. De aankomende jaren worden er mooie plannen gerealiseerd. De naam fietssnelweg spreekt eigenlijk voor zich: het betreft een fietspad waarover je heel snel van de ene naar de andere plek kan fietsen. Het fietspad heeft voldoende breedte (4 meter), het asfalt is van goede kwaliteit en er zijn zo weinig mogelijk kruisingen. De F35 loopt grofweg parallel aan de autoweg A35. Vandaar de naam F35. Het fietspad loopt door stedelijk gebied waardoor het onvermijdelijk is dat er enkele kruispunten zijn. Daarop heeft de fiets, als het kan, voorrang. Bron: website F35