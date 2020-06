Drie miljoen euro voor vier grootste culturele instellingen in Zwolle

De vier grootste culturele instellingen in Zwolle kunnen samen een bedrag van ruim drie miljoen euro tegemoet zien. Het gaat om een steunmaatregel voor de culturele sector, die hard is getroffen door de coronacrisis. De vier instellingen waar het om gaat zijn de Fundatie, Zwolse Theaters (Schouwburg Odeon en Theater de Spiegel), Hedon en het Fraterhuis.

Door de crisis hebben de culturele instellingen lange tijd geen publiek kunnen ontvangen en ook de komende maanden mogen ze slechts beperkt open. Hierdoor missen zij een groot deel van hun eigen inkomsten. De steunmaatregelen moeten voorkomen dat deze sector door de crisis klappen krijgt die ze niet meer te boven komt.

Zwolle maakt daarom gebruik van de mogelijkheid die het Rijk biedt om via cofinanciering de grootste culturele instellingen in Zwolle te ondersteunen. Ook de provincie doet mee in deze cofinanciering. Het Rijk heeft bepaald dat de Fundatie, Zwolse Theaters, Hedon en het Fraterhuis van nationaal belang zijn en in aanmerking komen voor de steunmaatregel.

Eerste zware maanden

Het geld is bedoeld om de eerste zware maanden van de coronacrisis door te komen en om zich voor te bereiden op het nieuwe seizoen. Het gaat in totaal om ruim drie miljoen euro. Dit bedrag is nog afhankelijk van het exacte bedrag dat het Rijk gaat toekennen. Door deze vier te ondersteunen wordt ook indirect geïnvesteerd in de Zwolse makers en een groot aantal zelfstandigen die in de sector werkzaam zijn.

Monique Schuttenbeld, wethouder Cultuur, is blij met deze eerste stap: "De volgende stap is maatregelen te nemen waarmee de culturele sector in de volle breedte de ondersteuning krijgt, die nodig is om ze voor de stad te behouden." De maatregelen voor de overige Zwolse instellingen, cultuurmakers en culturele zelfstandigen legt ze nog deze maand voor aan college en raad."