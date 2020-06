Overijsselse ziekenhuizen boeken miljoenenwinsten over 2019, maar zorgen over 2020

Door Gerben Oost en Rutger Borgerink

MST heeft een aantal roerige jaren achter de rug. Vlak na de opening van het nieuwe ziekenhuis aan het Koningsplein in 2016, werd een massa-ontslag aangekondigd waarbij in totaal zo'n driehonderd mensen hun baan verloren. In twee jaar tijd werd er ruim 23 miljoen euro verlies gedraaid. Er werd een zogenoemd Rendementsprogramma opgezet om weer zwarte cijfers te kunnen schrijven.

Elektronisch patiëntendossier

Dat lukte: over 2018 boekte het Enschedese ziekenhuis een nettowinst van 4,8 miljoen euro en over vorig jaar bedroeg het positieve resultaat 7,6 miljoen euro. "Naast minder prettige maatregelen zijn we efficiënter gaan werken, benutten we onze ruimtes beter en zijn we continu bezig met verbeteren en optimaliseren", zegt Eric Rikkert, lid van de raad van bestuur van MST. "Dit is een geweldige prestatie van onze medewerkers. De afgelopen jaren is er veel van hen gevraagd om deze taakstelling te realiseren."

MST wil met de positieve resultaten nu werk maken van een Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). Dat voornemen was er vorig jaar ook al, maar is volgens Rikkert nu concreter geworden. "Mede dankzij het vertrouwen van de banken kunnen wij deze stap nemen. Het nieuwe EPD helpt het werk van de gebruikers beter en efficiënter te maken, en het vergroot de patiëntveiligheid."

ZGT: ruim 18 miljoen in de plus

MST gaat bij de aanschaf van het nieuwe elektronische patiëntendossier samenwerken met de Ziekenhuisgroep Twente (ZGT).

Bij het ZGT, met vestigingen in Almelo en Hengelo, lag de nettowinst over 2019 met 18,6 miljoen euro nog een stuk hoger. Dat is een fors verschil met een jaar eerder, toen het ziekenhuis nog 2,3 miljoen euro aan positief resultaat boekte. Volgens ZGT is dit te danken aan een herstelplan, dat werd ingezet toen in 2017 de begroting zwaar onder druk kwam te staan.

Isala (Foto: RTV Oost/Wouter de Wilde)

Isala: winst van 8 miljoen

Isala in Zwolle boekte over 2019 een winst van ruim 8 miljoen euro. Financieel is het ziekenhuis gezond. Zorgen zijn er over de effecten van de coronacrisis. Die zullen volgens het ziekenhuis groot maar beheersbaar zijn door landelijke steunmaatregelen, afspraken met zorgverzekeraars en de huidige goede financiële positie.



Isala schrijft in het jaarverslag dat ze voldoende was voorbereid op de uitbraak van het coronavirus. Dat komt volgens het ziekenhuis door de grote calamiteitenoefeningen die regelmatig plaatsvinden. "De laatste oefening in 2019 ging uit van het scenario van een forse uitbraak van griep. De structuur die we toen oefenden, bleek inzetbaar voor onze corona-aanpak. Mede hierdoor kon alle noodzakelijke niet-coronazorg ‘gewoon’ doorgaan."

Zelf opleiden

Bij Isala werken bijna zevenduizend mensen, verspreid over vijf locaties in Zwolle, Meppel, Kampen, Heerde en Steenwijkerland. Het ziekenhuis heeft telkens behoefte aan goed opgeleid personeel en blijft daar ook dit jaar in investeren. "Om problemen in de toekomst te voorkomen, zetten we in op het zelf opleiden van verpleegkundig specialisten voor de Intensive Care en Spoedeisende Eerste Hulp."

Een andere investering vindt later dit jaar plaats. Als derde ziekenhuis in Nederland krijgt Isala de beschikking over een zogeheten Gamma Knife bestralingstoestel. Dit apparaat kan tumoren en kleine hersenafwijkingen heel precies bestralen. De kans op genezing neemt toe en de bijwerkingen nemen af.

Zorgen over 2020

Toch zeggen de Overijsselse ziekenhuizen grote zorgen over 2020 te hebben. Door de corona-uitbraak lag de reguliere zorg wekenlang zo goed als stil. De ziekenhuizen worden daar financieel voor gecompenseerd, al is daar volgens zowel ZGT als MST nog de nodige onduidelijkheid over.

"MST is weer een gezond ziekenhuis, dat mag geen moment in gevaar komen en is ook niet te rechtvaardigen na al die inspanningen die de zorg heeft verleend. Wij zullen zelf pas gaan klappen als er voldoende compensatie is", zegt Rikkert.