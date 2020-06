Zwembad De Vijf Heuvels doorstaat corona-test glansrijk, maandag weer open

"De looproute, de zwemroute, het aan- en uitkleden bij het zwembad, alles is vandaag getest. Men is tevreden en daar zijn we meer dan blij mee. Het is passen, meten en creatief zijn", aldus Nicole Pierik, één van de werkneemsters van het zwembad.

Volg de route ... (Foto: Esther Rikken)

De oude kleedhokjes doen het weer

"Het is spijtig dat de wedstrijdzwemmers maar ook de recreant zich hier niet mag douchen en aankleden. Gelukkig hebben we nog onze 'oude' buitenkleedkamers in ere kunnen herstellen. Beter iets dan niets", grapt de enthousiaste badjuf Hennie.

Wees welkom

Team Expeditie Oost sloeg één en ander kritisch gade en ontdekte alleen maar enthousiaste en blije mensen. Vanaf maandag is iedereen weer welkom in het Markelose zwembad. Wel even inschrijven vooraf.....

Het testpanel .... (Foto: Gerard Hellwich)