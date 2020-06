Roep om hulp voor ouderen: "Eerst waren er stoepkrijttekeningen, nu pakt iedereen leven weer op"

De bezoekregeling in verpleeghuizen is nu zo'n twee weken versoepeld. En dat is fijn, heel fijn, maar voor Jetty Bosch is het nog steeds moeilijk om haar moeder alleen op anderhalvemeter afstand te kunnen bezoeken. "Ik ben heel erg blij dat het kan, maar het doet wel wat met mensen, dat je zolang zonder bezoek hebt gezeten en eigenlijk nog niet weet wanneer het weer 'normaal' is. Dat is best emotioneel."

Op de afdeling De Overlaat van zorginstelling Saxenburgh in Hardenberg zit moeder Alie Bosch te wachten op haar dochter Jetty. Alie is monter en positief. Ze heeft zich de afgelopen weken goed kunnen redden.

"Ik heb gelukkig een gezellige buurvrouw en vanwege het mooie weer zaten we dan veel op de galerij (verzorgingsflat red.) en konden we op gepaste afstand wel wat kletsen. Ik kan beeldbellen en WhatsApp enzo, en mijn andere dochter kwam met haar kinderen dan onder het balkon staan voor een praatje. Maar het duurt nu wel lang hoor."

Versoepelingen, behalve voor de ouderen

Dat er weer bezoek mag komen vindt iedereen fijn, ook de verzorgenden in het verpleeghuis. Malou Melink praat vol liefde over 'haar mensen' maar merkt wel dat de afgelopen maanden zwaar waren. Voor iedereen.

"In het begin waren er de concerten, de kindertekeningen, de stoepkrijttekeningen. Nu iedereen weer een beetje het gewone leven oppakt is dat minder, logisch, maar onze ouderen zitten nog steeds grotendeels in quarantaine. En je merkt dat deze periode toch impact heeft op de mensen."

Malou helpt mevrouw Bosch met een kopje thee en een praatje en een knuffel. "Maar ik ben niet haar dochter, of haar kleinkind, het is toch niet hetzelfde. Gelukkig is mevrouw Bosch een positieve dame, maar iedereen reageert verschillend op de situatie en er zijn bewoners die het echt heel zwaar hebben."

Heftig

Ook voor het personeel zelf is het een heftige periode. Malou sloot zichzelf compleet af van de buitenwereld, omdat ze niet wilde dat zij met anderen in contact kwam, om zo de kans op besmetting met corona en vooral het overdragen van het virus zoveel mogelijk te voorkomen.

"Nu wij ook weer iets vrijer mogen werken is dat ook fijn, de afstand met een mondkapje is groot, fysiek gezien heel klein, maar emotioneel is het toch zwaar. Je neemt je werk meer mee naar huis en voorlopig blijft dat zo."

Terrasje pakken

Mevrouw Bosch is vorige week wel al met de duofiets een rondje wezen fietsen en dat was heerlijk. "Het was zo mooi weer en de terrasjes zaten vol met mensen, ik had in geen drie maanden mensen gezien, zo fijn. Ik hoop dat zelf ook snel weer te doen, koffie op het terras, maar ja... niemand weet hoelang het duurt voor het weer kan en mag."