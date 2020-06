110-jarig PEC Zwolle speelt komend seizoen definitief op natuurgras

De club, die vandaag 110 jaar bestaat, was al van plan om over te stappen van kunstgras naar natuurgras, maar de coronacrisis zorgde voor twijfel. Die was er op financieel en organisatorisch gebied, maar nu is de keuze dus definitief gemaakt. Daarmee komt er voor het eerst natuurgras in het MAC3PARK Stadion te liggen. Daar speelt de club sinds 2007.

Geur van gras

"Ik kan me, met ongetwijfeld velen, nu al weer verheugen op geur van gras in ons stadion. En belangrijker dan dat gevoel van mijzelf, is dat we nu onze jonge spelers nog beter kunnen ontwikkelen in hun carrière als voetballer. We hebben samen met velen dit besluit juist nu kunnen nemen, met name ook dankzij de jaarlijkse exploitatie bijdrage vanuit de Eredivisie!", aldus Visser.

Blij dat het gelukt is

Algemeen manager Jeroen van Leeuwen: "Met deze transitie zetten we een reuzenstap in het verder professionaliseren van het topsportklimaat bij de club. Het complexe proces heeft ruim een jaar in beslag genomen, want het is meer dan alleen even een veld vervangen. Ik ben dan ook oprecht blij dat het gelukt is en dat we op de zeer korte termijn met de werkzaamheden beginnen. De verwachting is, dat het nieuwe speelveld over ongeveer acht weken bespeelbaar is."

Ook ADO Den Haag en VVV-Venlo maken deze zomer de overstap naar natuurgras in de eredivisie. Vorig jaar deed RKC Waalwijk dat al. Alleen Heracles Almelo, Sparta Rotterdam en FC Emmen spelen daardoor na de zomer nog op een kunstmat.