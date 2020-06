Hengelose 'hitman' Wolf gepakt met shotgun

De Hengelose 'hitman' die eind vorig jaar een kwart eeuw gevangenisstraf werd opgelegd voor moordaanslagen in Enschede, is door de rechtbank opnieuw veroordeeld. De man, met bijnaam Wolf, is schuldig bevonden aan wapenbezit. Zo had hij een pistool, een shotgun en munitie in zijn appartement.

Wolf is samen met zijn broertje Wolfje berucht in Twente en omgeving. Samen zijn ze goed voor negen moordaanslagen in Twente en Gronau in 2017. Zo werden een kapper in de brand gezet, twee mannen doorzeefd met kogels en verschillende panden beschoten of in de brand gezet.

Eén van die doorzeefde mannen was beschoten op de Ruischenborgstraat in Enschede. Volgens de rechters was Wolf daar verantwoordelijk voor. Ze baseerden dat oordeel onder meer op het aantreffen van hele bijzondere munitie op de plek van de schietpartij. Diezelfde zeldzame munitie werd later gevonden in Wolfs appartement in Hengelo.

Shotgun

Wolf is nu veroordeeld voor het in bezit hebben van díe munitie, een .45 pistool en een shotgun. Het wapentuig zat in een tas, die op zijn bank stond. In het pistool, een Remington Rand/1911, zat een magazijn met zeven kogels. Op dat magazijn zat dna van Wolf.

Het andere wapen dat in de tas zat, was een Armitialia dubbelloops jachtgeweer. De loop en kolf van het wapen waren afgezaagd, waardoor een zogeheten 'sawn of shotgun' was ontstaan. Van een dergelijk wapen gaat een enorme dreiging uit.

Maximale straf

Omdat Wolf de afgelopen jaren meerdere keren is veroordeeld voor verschillende misdrijven, kon de rechtbank geen straf meer opleggen voor het wapenbezit. Wolf is al vastgezet voor de maximale tijd van 26 jaar en acht maanden. Dat is samengesteld uit de 25 jaar voor de moordaanslagen, maar ook 20 maanden voor diefstal, vernieling en een andere zaak rondom wapenbezit.

Wolf is in hoger beroep gegaan tegen zijn straf voor de moordaanslagen in Enschede. Die zaak loopt nog.