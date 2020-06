Metropool en schouwburg in Hengelo vragen gezamenlijk om bijna 1 miljoen euro steun

Een bijdrage vanuit Den Haag komt er zeker maar hoe groot het totale bedrag exact wordt, is nog niet bekend. Het Rijk beschouwt Metropool en de schouwburg als twee vitale culturele instellingen in Hengelo met een regionale uitstraling. Daarom komen ze in aanmerking voor een forse Rijksbijdrage, meldt de gemeente Hengelo.



De culturele sector wordt zwaar geraakt door de coronamaatregelen. Tot eind mei waren vrijwel alle culturele instellingen dicht in Hengelo. Vanaf 1 juni mogen instellingen onder strenge voorwaarden open. De sluitingen, en ook de beperkte openstellingen, hebben een enorm negatief effect op de omzet van de instellingen

Opbouw steunmaatregelen cultuur

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een noodpakket van 300 miljoen euro voor culturele instellingen samengesteld. Daarbinnen is 48,5 miljoen euro beschikbaar voor een beperkte lijst van cruciale culturele instellingen in de regio. In Hengelo zijn dat de schouwburg en Metropool.

Deze steun is onder voorbehoud van cofinanciering door de regio. Het college heeft hier mee ingestemd. Ook de provincie heeft besloten de Rijksmaatregel samen met de betrokken gemeenten te cofinancieren. De helft van het steunbedrag komt uit Den Haag. De andere helft wordt eerlijk verdeeld tussen de gemeente en de provincie, die dus beiden een kwart van het steunbedrag voor hun rekening nemen.

Smeerolie

"Ik ben bijzonder blij met deze extra bijdrage vanuit Rijk, provincie en gemeente", zegt wethouder Cultuur, Bas van Wakeren. "Cultuur is de smeerolie in onze samenleving en van groot economisch belang voor onze stad. De focus vanuit Rijk en provincie ligt op schouwburg en Metropool. Maar we hebben natuurlijk meer in Hengelo. Ook daar gaat onze aandacht naar uit."



"Deze bijdrage van Rijk, provincie en gemeente is een enorme opsteker. Naar verwachting komt Schouwburg Hengelo hiermee de coronacrisis door", zegt Raoul Boer van de Schouwburg Hengelo.

Maatschappelijke initiatieven

Mede dankzij deze steun zullen er vanaf 1 juli weer tal van voorstellingen en andere activiteiten in de schouwburg plaatsvinden. "Waar mogelijk zal de schouwburg bovendien andere culturele en maatschappelijke initiatieven steunen en blijven steunen. Dat past eens te meer in de ambitie om een theater van én voor de stad te zijn", aldus Boer.



Ook Metropool is gelukkig met de regeling. "We zijn enorm blij met deze erkenning als cruciale instelling voor de culturele infrastructuur door het Rijk, de provincie en de gemeente", zegt Johan de Jong van Metropool Hengelo. "De financiële bijdrage is noodzakelijk om te kunnen overleven op het pad richting een post-corona situatie, waarvan de uitkomst nog hoog onzeker is."

Kernvoorziening

"Als bovenstedelijk poppodium stelt het ons in de gelegenheid om in de toekomst nog meer dé kernvoorziening te zijn, die vanuit verregaande samenwerkingen op wil treden als verbinder binnen de culturele sector in Hengelo", aldus De Jong.

Gisteren bleek ook dat de vier grootste culturele instellingen van Zwolle een bijdrage tegemoet kunnen zien. In totaal gaat het om een bedrag van drie miljoen euro.