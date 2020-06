Hoe de Franse gevangenis de laatste maanden van Jan's leven ingrijpend veranderde

Jan van Erkelens (66) is vorige week zondag overleden aan de gevolgen van kanker. De Enschedese trucker kwam in het nieuws nadat de Franse douane drugs in zijn vrachtwagen had ontdekt. Jan belandde in een Franse cel, verloor zijn huis en kwam in de schulden. Hoewel hij altijd beweerde onschuldig te zijn, koesterde hij geen wrok, weet predikant Jaap Dekker. Een terugblik op de laatste maanden van Jan's leven.

Het is medio 2017 als Jan bij de Spaans-Franse grens door de douane langs de weg wordt gezet. Op papier vervoert hij aardappelen en twee elektromachines. Maar helemaal achterin de truck, in gesealde kisten, ontdekt de Franse douane een lading cannabis met een straatwaarde van zeven miljoen euro.

Jan voelt direct de handboeien om zijn polsen dichtklikken. Hij wordt meegenomen naar het bureau en wacht mogelijk een jarenlange gevangenisstraf. Hij kan het niet geloven.

Niemand thuis

Honderden kilometers verderop, in Enschede, staat predikant Dekker opnieuw voor de deur van Jan's huis. Opnieuw doet niemand open. "Hij was in één keer van de radar verdwenen", blikt de predikant terug. "En toen kwam het bericht uit Bordeaux."

Een periode van onzekerheid volgde. Ook voor Dekker, die Jan al tien jaar bijstaat als predikant. Toch was het daar, in de Franse cel, waar Jan het geloof opnieuw ontdekte. Dekker bezocht hem en zag hoe collega-predikanten zich over gevangenen ontfermden. "Dat was heel bijzonder om te zien."

Na een jaar mocht Jan de gevangenis uit. Tweeënhalf jaar later mocht hij ook terug naar Enschede, een stad die volgens hem flink veranderd was. Maar ook Jan was niet meer dezelfde man.

Slokdarmkanker

Jan en Jaap zien elkaar regelmatig sinds zijn gevangenschap. Als in april slokdarmkanker bij Jan wordt ontdekt, beseft de pastoor hoeveel het geloof hem heeft veranderd. "Toen hij het nieuws kreeg dat hij ziek was, heeft hij dat kalm en sterk doorstaan."

Maar de dagen voor zijn overlijden ging het opeens snel bergafwaarts, zag Dekker. Hij ging op bezoek bij Jan en schrok van hoe hij eruitzag. "Ik nam hem direct mee naar de huisarts", blikt de predikant terug. "Je zag meteen dat het niet goed was."

Tot op de dag van vandaag weten we niet waarom ze hem opeens lieten gaan Predikant Dekker

Vorige week zondag zou Dekker hem voor het laatst zien, al was Jan niet meer de oude. "Hij was niet goed meer bereikbaar", zegt hij. Jan overleed later die dag in het hospice.

Boek nog niet gesloten

Het verhaal over de bewuste aanhouding is in de tussentijd nooit afgesloten. Jan heeft van het begin af aan volgehouden dat hij niet wist wat er in zijn lading zat. Hij is er ingeluisd door drugscriminelen, zo hield hij ook tijdens de politieverhoren vol. Hoewel hij is vrijgelaten door de Franse justitie, heeft hij zijn vermeende onschuld nooit kunnen aantonen.

Toen hij terug mocht naar huis, wilde hij alles ver achter zich laten Predikant Dekker

De predikant heeft nog steeds felle kritiek op het handelen van de Franse justitie. "Het duurde allemaal zó lang. We hebben ook bijna geen informatie gekregen van justitie. Tot op de dag van vandaag weten we niet waarom ze hem opeens lieten gaan."

"Toch koesterde hij geen wrok", zegt Dekker resoluut. "Toen hij terug mocht naar huis, wilde hij alles ver achter zich laten. Ondanks dat hij wist dat het boek nog niet gesloten was."

Jan van Erkelens is 66 jaar geworden.