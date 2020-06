Almeloos raadslid Harry de Olde: "Geen spijt van optreden bij Radio 1"

Raadsleden in Almelo zijn boos op hun collega Harry de Olde van Partij Vrij Almelo (PVA). De Olde werkte mee aan een radio-interview op NPO Radio 1. Hij zou met zijn optreden de gemeente Almelo belachelijk hebben gemaakt. Het raadslid zegt dat hij geen spijt heeft van zijn optreden, maar alle commotie in de media en op internet lieten hem niet onberoerd. "Ik heb bij de huisarts mijn bloeddruk laten controleren. Die was iets verhoogd."

Almelo stond landelijk in de schijnwerpers na een televisie-uitzending met de ronkende titel 'De bende van Almelo'. De strekking van de uitzending was dat niet iedereen in Almelo gelijk wordt behandeld. Er zou (nog steeds) sprake zijn van vriendjespolitiek bij de gemeente.

In de dagen daarna verschenen er krantenartikelen en talloze berichten op sociale media. Raadsleden spreken over een schandalige uitzending, die eenzijdig bericht en geen goed beeld geeft van hoe het er echt aan toe gaat in Almelo. Harry de Olde kreeg de hoon van de raad over zich heen nadat hij daarna zich op Radio 1 had uitgelaten over de stad.

"Natuurlijk heeft mij dit een klap gegeven. Ik ben wel even uit mijn doen geweest hoor", reageert De Olde op de vraag hoe hij de dagen na de uitzending heeft beleefd. "Ik ben nog bij mijn huisarts geweest. De bloeddruk laten opmeten. Die was iets omhoog gegaan. Het advies wat ik kreeg was gewoon doorgaan."

En doorgaan is wat hij doet. "Het aantal positieve reacties is veel en veel meer dan het aantal negatieve. Niemand heeft recht in mijn gezicht gezegd dat ik het niet goed heb gedaan. Dat wordt allemaal achter mijn rug om gezegd en geschreven. Maar na de uitzending heb ik driehonderd nieuwe vrienden op Facebook gekregen. Dagelijks bellen mensen mij op, mensen die ik helemaal niet ken. Echt waar. Oudere mensen lopen naar me toe als ik naar de supermarkt ga."