Deventer bedrijf lanceert hittekaart op basis van gevoelstemperatuur tijdens hittegolf

Door klimaatverandering en verstedelijking kan de gevoelstemperatuur op een hete zomerdag hoog oplopen. Dat kan gezondheidsproblemen veroorzaken en zelfs tot sterfte leiden.

Factoren gevoelstemperatuur

Anna Goede, specialist stedelijke klimaatadaptatie bij Witteveen+Bos: "Op vakantie aan het strand is een temperatuur van 30 graden heerlijk, maar in de stad kan het bij diezelfde temperatuur uit de wind en in de volle zon voelen als 40 graden. Dat komt doordat de gevoelstemperatuur iets anders is dan de luchttemperatuur."

"De gevoelstemperatuur geeft aan hoe warm een persoon het heeft en wordt onder andere bepaald door de inrichting van de omgeving. In de stad voelt het vaak warmer doordat er veel gebouwen dicht op elkaar staan en er weinig groen is."

Welke factoren zijn van invloed op de gevoelstemperatuur? (Foto: Klimaateffectatlas.nl)

Persoonsafhankelijk

De gevoelstemperatuur is voor een deel persoonsafhankelijk. Ouderen hebben bijvoorbeeld een hogere gevoelstemperatuur doordat zij hun warmte minder goed kwijt kunnen. Daarnaast wordt de gevoelstemperatuur ook bepaald door de aanwezigheid van zon, schaduw, wind, bomen en gebouwen.

De hittekaart laat in detail zien hoe de gevoelstemperatuur varieert in stedelijk gebied. Bij dichte bebouwing is veel hittestress. Op open plekken, bij water en in parken met bomen is het juist koeler.

Verzorgingstehuizen

Goede: "We hopen dat gemeenten de kaart gebruiken in het beleid rond klimaatadaptatie en volksgezondheid. Bijvoorbeeld door te kijken naar hittestress bij verzorgingstehuizen."

"De kaart laat zien waar het extreem heet kan worden. Bij gebiedsontwikkeling en bij de inrichting van de openbare ruimte kan de gemeente daar rekening mee houden."

Hittestress betekent dat je lichaam de warmte moeilijk kwijt kan en dat daardoor lichamelijke klachten ontstaan. Symptomen van hittestress zijn bijvoorbeeld overmatig zweten, opgezwollen armen en benen, uitdroging en spierkrampen. Voor mensen met een redelijke conditie zal hittestress niet veel meer betekenen dan een verminderd comfortabel gevoel. Maar voor ouderen, kleine kinderen en mensen met een hartkwaal kunnen de gevolgen wel degelijk ernstig zijn. Zij kunnen zelfs aan hittestress overlijden.