Groepstherapie moet sfeer in Almelo's stadhuis verbeteren

Het loopt niet lekker in de gemeenteraad van Almelo. Er is frictie en de stemming is er niet beter op geworden na uitlatingen van een raadslid over vriendjespolitiek in de stad. Burgemeester Arjen Gerritsen vindt dat het zo niet langer kan en heeft alle 35 raadsleden én de leden van het college uitgenodigd voor een praatsessie.

Oorzaak van de omgeslagen sfeer is het optreden van Harry de Olde van Partij Vrij Almelo (PVA) in het tv-programma Opstandelingen van BNNVARA. Hij maakte zich er kwaad over dat de ene onder­nemer wel een vergunning voor een uitbouw kreeg en de andere niet. Vriendjespolitiek, is zijn mening. Collega-raadsleden vinden dat hij hiermee de gemeente Almelo belachelijk heeft gemaakt.

Tijd om in te grijpen, vindt burgemeester Arjen Gerritsen. "Politiek is mensenwerk en dat betekent dat het geen robots zijn", aldus Gerritsen. "En politiek is ook emotie, soms gaat het er in de Almelose raad wel eens heftig aan toe. Dat vindt lang niet iedereen fijn en dat hoort ook niet zo te zijn. Over die omgang met elkaar en de toon bij bepaalde onderwerpen, daarvan vind ik dat we in gesprek moeten met elkaar."

'Vogeltje zingt zoals het gebekt is'

Gerritsen wil inhoudelijk niet al te veel kwijt over de uitlatingen van De Olde. "Ik vind het niet aan een burgemeester om te zeggen dat een raadslid wel of niet professioneel is. Ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is. De sessie die wij met elkaar beleggen heeft een hele andere achtergrond. En die sessie moet er toe leiden dat we het goede gesprek voeren met elkaar."

Woensdagavond gaan de raad en de collegeleden van Almelo met elkaar in 'groepstherapie' in het stadhuis.