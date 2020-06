PVV Overijssel eist opheldering over vertrekregeling topambtenaar: "Krankzinnig veel geld"

De PVV Overijssel eist opheldering over de vertrekpremie van ruim twee ton die de voormalig directeur van het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBT) heeft meegekregen. De partij gaat er schriftelijke vragen over stellen aan het provinciebestuur. "Wij vinden dit onacceptabel."

Rob Toet, oud-directeur van het GBT, heeft bij zijn vertrek vorig jaar een bedrag van 217.000 euro meegekregen. Vlak na zijn vertrek werd hij gemeentesecretaris in Haaksbergen, een van de deelnemende gemeenten aan het GBT.





Diverse gemeentelijke partijen eisen opheldering over die gang van zaken, zo berichtte RTV Oost gisteren. De PVV Overijssel sluit zich daar nu bij aan en wil weten wat de provinciale politiek kan doen aan deze gang van zaken.



'Krankzinnig veel geld'

"Het is krankzinnig hoeveel geld hij heeft meegekregen", zegt PVV-fractievoorzitter Erik Veltmeijer. "Dit past typisch bij het beeld van een graaiende bestuurder die geld blijkbaar belangrijker vindt dan het belang van de inwoners. Het ontbreekt hier volkomen aan integriteit, moraal en normen en waarden."

Veltmeijer wil weten of Gedeputeerde Staten een rol kan spelen in de kwestie. "Het zal de oud-directeur sieren als hij een deel van zijn vertrekpremie weer inlevert. Dit is een heel slecht visitekaartje."

'Baantjescarrousel'

Ook Forum voor Democratie Overijssel verbaast zich over de gang van zaken rondom de oud-bestuurder. "Wij zijn enorm scherp op het fenomeen baantjescarrousel in de (semi)overheid en de selectieve moraal in die sector", zegt Johan Almekinders. "Het verschil is alleen dat de provincie hier niet over gaat. Als er een provinciale component is, zijn ook wij tot schriftelijke vragen bereid."

Rob Toet liet eerder al weten geen behoefte te hebben om nog op de kwestie te reageren. Volgens Alex Langius, bestuursvoorzitter van GBT, is de ruim twee ton 'geen vertrekpremie in die zin dat hij een heel grote zak geld heeft meegekregen'.