Kamper burgemeester krijgt de Hongaarse onderscheiding en haalt fel uit naar Den Haag

András Kocsis, de Hongaarse ambassadeur in Nederland, reikte in de Stadsgehoorzaal in Kampen het Gouden Kruis van de Orde van Verdienste van Hongarije uit aan burgemeester Bort Koelewijn. Dit voor de eeuwenlange goede betrekkingen tussen Kampen en Hongarije, met de speciale band met zusterstad Pápa in het bijzonder.

Subsidie gestopt

De blijk van waardering komt op een moment waarop Kampen moest besluiten om de financiën die met deze vriendschap betrekking hebben stop te zetten. Dat gaat de burgemeester aan het hart. Ook de Hongaarse ambassadeur vindt dat erg jammer. De vriendschap zal er waarschijnlijk niet minder op worden. Want die zit bij de mensen van Kampen en van Pápa in het hart, zei hij.

Bort Koelewijn zit met deze bezuiniging behoorlijk in zijn maag. Vooral omdat het door de gemeente niet was te voorkomen. De Rijksoverheid is volgens hem de boosdoener en verantwoordelijk voor de enorme kosten die de zorg met zich meebrengt sinds deze verantwoordelijkheid is overgedragen aan gemeenten.

Aanklacht

"Het is een aanklacht tegen de regering", zei hij. "Dat er vanuit Den Haag wel daadkrachtig opgetreden kan worden, blijkt wel uit hoe de coronacrisis wordt aangepakt. Daar staan we schouder aan schouder. Financieel gezien wordt dat, binnen de mogelijkheden die er zijn, opgelost."

Zo'n aanpak heeft Koelewijn bij het sociaal domein gemist. Hij wil de kwestie nog eens voorleggen aan de gemeenteraad om op die manier te kijken of er misschien ergens geld vandaan kan komen voor de betrekkingen tussen Kampen en Pápa. Maar garanties zijn er volgens hem niet.