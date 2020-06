De Oosttribune in het kort: "Heerlijk als dat natuurgras weer gaat groeien en het een beetje nat wordt"

Het trio sprak met Peet Bijen, die de overstap maakte van FC Twente naar ADO Den Haag en natuurlijk het afzeggen van Alexander Zorniger als trainer van de Enschedese club. Bij PEC Zwolle komt er natuurgras in het stadion en dat kon de mannen wel bekoren. Daarnaast ging onder meer over Dario van den Buijs, Hobie Verhulst en in een inbraak in De Adelaarshorst.

Heb je de uitzending gemist? In de video bij dit bericht zie je de hoogtepunten in ongeveer zeven minuten. De hele uitzending is te bekijken via de Facebookpagina van RTV Oost Sport.