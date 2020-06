Grolsch Veste dit weekend decor voor inburgeringslessen

54 Turks-Nederlandse gezinnen kregen dit weekend een inburgeringsles in het stadion van FC Twente. Ze deden mee aan het project Turkse Tukkers aan Zet, een initiatief voor mensen voor wie het inburgeringsproces nog niet is afgerond.

De gezinnen hadden zich om verschillende redenen aangemeld bij dit project. Bijvoorbeeld vanwege een gezinshereniging waarbij de partner nog maar kort in Nederland is. Ook waren er deelnemers die al meerdere jaren in Twente wonen maar moeite hebben met het inburgeringsproces en daarbij een steun kunnen gebruiken.

De les in het stadion bestond uit een quiz met vragen over de Nederlandse taal en onze gewoonten. Het was de bedoeling om alle gezinnen tegelijk op het veld uit te nodigen. Maar vanwege coronamaatregelen kon dat niet.

Quizvragen

De quiz werd meerdere keren gespeeld met kleinere groepen. De vragen die werden gesteld gingen bijvoorbeeld over Sinterklaas. Kwam de Goedheiligman nou uit Turkije of uit Spanje? En welke voetballer speelde de meeste wedstrijden voor FC Twente?

Het project Turkse Tukkers aan Zet is een initiatief van de stichting FC Twente Scoren in de wijk. Sleutelwoord daarbij is omzien naar elkaar, oftewel noaberschap. De deelnemers vonden sommige vragen best lastig, maar zeggen er wel wat van te hebben opgestoken.