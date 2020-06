Robert uit Haarle verzamelt bidprentjes: "Het totaal gaat richting de tienduizend"

Bidprentjes zijn in het katholieke geloof heel gebruikelijk. Ze worden bij een uitvaartdienst als aandenken meegegeven. Op de prentjes staat een tekst over het leven van de overledene. De kleine kaartjes worden niet snel weggegooid en daarom heeft Robert er ondertussen al zo'n tienduizend in totaal.

"Ik kan het moeilijk onder woorden brengen, maar het is iets heel anders dan de krant van gisteren. Dat prentje is gemaakt als een herinnering aan iemand die dichtbij je stond. Als je prentjes uit een nalatenschap krijgt, vind ik dat je dat wel moet koesteren."

Bekende personen

Toch zit er wel verschil in de waarde van de bidprentjes. Sommige zijn nou eenmaal unieker dan andere. "Prentjes voor bekendere personen, zoals bijvoorbeeld de dorpspastoor, zijn in een veel grotere oplage gemaakt dan prentjes voor jong overleden kinderen."

"Op het moment dat je die tegenkomt, en of ze nou uit de jaren vijftig komen of van rond 1900, dan is dat toch wel heel bijzonder. Je kunt er dan van uitgaan dat het exemplaar dat je op dat moment treft, ook het enige exemplaar is dat je zult vinden. Terwijl je er misschien van zo'n dorpspastoor vijf of zes dubbel hebt."

Het bidprentje van Roberts betovergrootvader Willem Kemper (Foto: RTV Oost)

Ruilen

De focus ligt vooral op bidprentjes uit Salland, maar inmiddels zitten er ook genoeg Twentse varianten in zijn collectie. "Ik zit wel in een soort dubio. Ga je nou enorm in de breedte verzamelen of in de diepte, in de zin van oudere prentjes? Maar dat is ook maar net wat er op je pad komt. Het is niet zo dat je prentjes zomaar op internet kunt bestellen."

Maar weggooien? Dat nooit. "Dat is natuurlijk not done." Maar als andere verzamelaars interesse hebben, dan is ruilen voor hem zeker een optie. "In Overijssel gebeurt dat niet zoveel, maar in Brabant zie je wel dat er een levendige handel en vooral ook ruilhandel is in prentjes."

Een bidprentje uit 1851 (Foto: RTV Oost)

Maar daar gaat het Robert niet om. Hij verzamelt ze puur voor de historische en genealogische waarde, niet om er geld aan te verdienen. Zelf heeft 'ie nog nooit een prentje op Marktplaats gezet. "Het is niet aan mij om die prentjes te gaan verkopen."

Betovergrootouders

Inmiddels weten mensen uit Roberts omgeving hem te vinden. Regelmatig komt er een schoenendoos vol bidprentjes zijn kant op. Maar er zijn nog steeds enkele exemplaren die hij maar wat graag aan zijn collectie wil toevoegen. "De prentjes van mijn eigen betovergrootouders heb ik nog niet allemaal."

"Een deel komt uit Heeten en een deel komt uit Luttenberg. Ik weet dat ze bestaan want ik heb er wel kopieën van, maar ik heb ze zelf nog niet als origineel. Dus op het moment dat iemand prentjes weet te vinden van de families Veldhuis of Veldkamp bijvoorbeeld, dan houd ik mij van harte aanbevolen."