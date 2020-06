Hengelo, Borne, Hof van Twente starten pilot voor slimmere jeugdzorg op scholen

De gemeenten Hengelo, Borne en Hof van Twente starten komend schooljaar op zeven scholen voor speciaal onderwijs een pilot waarin jeugdzorg voor leerlingen en gezinnen vanuit school wordt aangeboden. Doel van de aanpak is het versimpelen van de hulpvraag. Waar ouders van kinderen nu alles via de gemeente moeten regelen, kan dat vanaf volgend schooljaar via school. Op die manier sluiten de geboden hulp en de aanpak van school beter op elkaar aan, verwachten de betrokken gemeenten.

Voordeel voor de gemeenten is dat de nieuwe aanpak tijd bespaart, en niet onbelangrijk, geld. Jeugdzorg weegt in bijna alle gemeenten te zwaar op de begroting. Daarom zetten Hengelo, Borne en Hof van Twente tijdens de pilot een deel van het beschikbare geld voor jeugdhulp, een miljoen euro, op een andere manier in.

Andere gemeenten

Doel is om de jeugdzorg voor leerlingen van de betrokken scholen beter en slimmer te organiseren. Zo’n duizend leerlingen gaan ervan profiteren. Ze komen uit Hengelo, Borne en de Hof van Twente, maar soms ook uit andere gemeenten in Twente.

Veel leerlingen die speciaal onderwijs volgen, krijgen ook jeugdzorg. Op dit soort 'zorgintensieve scholen' zijn bij leerlingen vaak een groot aantal hulpverleners betrokken. En dat is lang niet altijd even overzichtelijk, voor de ouders bijvoorbeeld. Of de hulp die op school wordt geboden, sluit niet goed aan bij de hulp die leerlingen thuis krijgen.

Als team

Eind vorig jaar zijn de drie betrokken gemeenten met het onderwijs en de jeugdhulp in gesprek gegaan over wat beter zou kunnen. Hieruit is naar voren gekomen dat alle partijen graag zouden willen dat de jeugdhulp meer ‘als team’ zou kunnen samenwerken op en met de scholen.

De gemeente is als schakel als het ware weggehaald waardoor de lijnen korter zijn geworden. Zorginstellingen en scholen stemmen met elkaar af wat een kind nodig heeft. Voor (een deel van) de hulp is geen aparte indicatie van de gemeente meer nodig is, waardoor sneller hulp geboden kan worden.

Niet alleen leerlingen uit Hengelo, Hof van Twente en Borne profiteren van de pilot. Ook kinderen uit andere gemeente gaan naar scholen voor speciaal onderwijs in Hengelo. Als blijkt dat een kind uit Losser, dat in Hengelo naar school gaat hulp nodig heeft, zal niet worden gezegd dat dit kind niet mee mag doen omdat het in een gemeente woont die niet betrokken is bij de pilot.

Flinke tekorten

Houden Hengelo, Borne en Hof van Twente dan nog wel voldoende zicht op de hoeveelheid jeugdzorg die wordt afgenomen? Het bedrag dat aan jeugdzorg wordt uitgegeven leidt nu al tot flinke tekorten op de begrotingen van de gemeentes. "Er is ingecalculeerd dat de vraag naar jeugdzorg eerst zal stijgen", aldus een woordvoerster van de gemeente Hengelo. "Ook omdat leerlingen nu makkelijker in beeld komen bij jeugdzorginstellingen."

Later moet dat zich weer stabiliseren. De gemeenten benadrukken dat de verbetering van de jeugdzorg aan de leerlingen voorop staat, maar de pilot kan ook leiden tot een besparing van de kosten die worden gemaakt voor jeugdzorg. Als in een klas meerdere kinderen zitten met hetzelfde probleem kunnen die kinderen daar op school in een groepje aan werken. Dat betekent minder hulpverleners en dus minder kosten.

Hoeveel de gemeenten denken te kunnen besparen durft de Hengelose wethouder Claudio Bruggink niet te zeggen. Na afloop van de pilot, die zo'n anderhalf jaar gaat duren, moet dat duidelijk worden. De pilot wordt eind 2021 geëvalueerd en dan wordt besloten of en welk vervolg het krijgt.