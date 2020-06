Advocaat zorgbureau Take Care: "Almelo is etnisch aan het profileren"

In het conflict met zorgbureau Take Care V&R Thuiszorg maakt de gemeente Almelo zich schuldig aan etnisch profileren. Dat beweerde advocaat Mercanoglu van Take Care vanmiddag tijdens het kort geding over het beslag van ruim twee miljoen euro dat de gemeente Almelo heeft opgelegd aan het zorgbureau.

Door: Gerben Oost

De advocaat zegt dat Take Care bijna een jaar geleden een wob-verzoek indiende bij de gemeente om het etnisch profileren te kunnen bewijzen. Volgens Mercanoglu vertraagde de gemeente het wob-verzoek opzettelijk in de verwachting dat Take Care in betalingsproblemen zou raken en failliet zou gaan. “Take Care failliet, de gemeente krijgt haar geld en hoeft niet meer te voldoen aan het verzoek.”

7 ton snel overmaken

Mercanoglu betoogde verder dat er helemaal geen bewijs is voor de fraude. Om het beslag van ruim twee miljoen euro snel van tafel te krijgen bood hij aan dat Take Care zeven ton op een bankrekening van de gemeente Almelo kon overmaken. “Dat is een half uurtje gepiept.”

Advocaat Haverkort van de gemeente ging niet akkoord met dit aanbod. “Dit bedrag biedt onvoldoende zekerheid.” Van etnisch profileren door de gemeente is volgens haar geen sprake. “De gemeente wil kwalitatief goede zorg en dat zorggeld goed wordt besteed.”

Genereus aanbod

Na een korte schorsing bood Mercanoglu namens Take Care de gemeente een bankgarantie van negen ton en het hypotheekrecht op haar bedrijfspand aan. “Dit vertegenwoordigt een bedrag van 1,5 miljoen euro”, aldus de advocaat. “Ik denk niet dat het in dit soort zaken vaak gebeurt dat mensen dit soort zekerheid kunnen bieden.”



Of het aanbod hoog genoeg is om het beslag van tafel te krijgen zal de komende dagen moeten blijken. Advocaat Haverkort ging in elk geval niet direct akkoord. “Mocht dit aanbod tot een oplossing kunnen leiden, dan nemen we contact op met meneer Merdanoglu en Take Care.”

Eerder deze week werd bekend dat de gemeente Almelo ruim 2 miljoen euro zorgsubsidies terug eist van Take Care V&R Thuiszorg. Almelo meent dat het zorgbureau heeft gefraudeerd met de facturen. Daarbij gaat het om de jaren 2016 tot en met 2018.

Tijdens de zitting kwam advocaat Haverkort met een voorbeeld. “Er is een cliënt die nog nooit naar de dagbesteding van Take Care is geweest. Toch is er voor 13.000 euro aan dagbesteding gedeclareerd. De cliënt werd ook weggehouden bij zijn zorgplan en bij zijn declaraties.”

Rechter Zweers riep de partijen op om er met elkaar uit te komen. Het aanbod van Take Care bood wat hem betreft mogelijkheden. Als de partijen er niet met elkaar uitkomen komt hij over twee weken met een vonnis.