Tot 9,5 jaar cel geëist voor berovingen bij pinautomaten in onder meer Wierden en Almelo

Tegen drie Roemeense mannen zijn vrijdag straffen tot 9,5 jaar cel geëist. Het drietal, 24, 21 en 19 jaar, wordt verdacht van meer dan twintig berovingen van oudere mensen. Ze zouden onder meer hebben toegeslagen in Wierden en Almelo.

"Een brutale boevenbende", noemde de officier van justitie het. "Een criminele organisatie die gedurende een periode van in ieder geval vier maanden een spoor van ellende heeft achtergelaten."

De zaak kwam aan het rollen na een groot aantal berovingen van ouderen. De bende zou in juli vorig jaar hebben toegeslagen in Wierden en Almelo en ook slachtoffers hebben gemaakt in Brabant, Limburg en Gelderland.

Enorme buit

De gemiddelde leeftijd van de slachtoffers was 75 jaar. Vaak werden ze opzij geduwd nadat ze bij het pinnen hun pincode hadden ingetoetst. Vervolgens werd het pinbedrag aangepast. Veelal ging het om bedragen van 800 euro.

"Het leidde alles bij elkaar tot een enorme buit", aldus het Openbaar Ministerie. In het Brabantse Deurne wist de politie het drietal in de kraag te vatten, kort na een nieuwe beroving. De Roemenen opereerden volgens het OM in wisselende samenstelling.

'Nietsontziende rooftocht'

De officier van justitie had geen goed woord over voor de wijze waarop de slachtoffers belaagd werden: "Steeds zijn oudere, kwetsbare mensen doelbewust uitgezocht door deze bende. Een nietsontziende en geraffineerde rooftocht met als enig doel: persoonlijke verrijking zonder enig oog te hebben voor de medemens."

De officier eiste gevangenisstraffen van 9,5 jaar, 6 jaar en ruim 3 jaar voor de verdachten. "Het zal duidelijk moeten zijn naar de samenleving als geheel dat dit soort feiten niet wordt geaccepteerd en dat krachtig wordt opgetreden tegen deze vormen van georganiseerde criminaliteit. Richting dit soort criminelen dient de boodschap helder te zijn dat: als je naar Nederland komt om te roven én je gepakt wordt én er wordt onderzoek gedaan, dat je vervolgens ook een zeer afschrikwekkende straf krijgt opgelegd."

De uitspraak in de zaak is over twee weken.