Hoe gaat het met Zwolse bedrijven in coronatijd? Staatssecretaris Keijzer komt op bezoek

Het Zwolse bedrijf IJsseltechnologie is verantwoordelijk voor het optimaliseren en onderhouden van productieprocessen van grote bedrijven zoals Scania, Heineken en Coca-Cola. Hoewel het bedrijf, op een paar kleine leveringsproblemen na, nog niet veel last heeft van de gevolgen van de coronacrisis, verwacht directeur Rien Slingerland dat zeker wel later dit jaar. "De klap wat betreft omzetverlies verwacht ik pas het derde kwartaal en het moment dat de portemonnee leeg is, komt nog later."

Reddingsplan

Maar zover moet het volgens de ondernemers niet komen, want de regio Zwolle heeft veel bedrijven in de zogeheten 'maakindustrie' die ook zorgen voor veel werkgelegenheid in de regio. Daarom is er een actieplan opgesteld in samenwerking met de provincies Overijssel en Gelderland.

Ondernemers kunnen hiervoor een aanvraag doen die wordt beoordeeld door een commissie. Als bedrijven in aanmerking komen worden ze geholpen om een financieel reddingsplan te maken, maar ook om zich klaar te maken voor de toekomst.

Jong talent

De angst die bestuurder Arend van der Sluis van Tembo Group uit Kampen heeft, is dat vooral jong talent moet wijken voor reorganisatieplannen. "De brand wordt nou eenmaal vaak eerst binnenshuis geblust."

Volgens Van Der Sluis is juist het jonge talent onmisbaar voor de nieuwe technologieën die de periode na de coronacrisis moeten worden ontwikkeld. Hij hoopt dan ook dat jong talent behouden kan blijven.

Bezoek

Staatssecretaris Mona Keijzer sprak de ondernemers bij innovatiecentrum Perron038 dat bijna volledig wordt gefinancierd door bedrijven uit de hightech industrie. Keijzer was onder de indruk hoe hier onderwijs, ondernemers en overheid samenwerken.

Steun

In een rondetafelgesprek gingen de ondernemers met de staatssecretaris in gesprek. Ze wilden haar meegeven dat de regelingen die er nu zijn voor bedrijven moeten worden doorgetrokken naar later dit jaar, omdat dan in de hightech industrie de klappen pas vallen.

"Als één bedrijf omvalt in een keten kan dat betekenen dat andere bedrijven ook omvallen, daarom is het cruciaal dat we deze bedrijven helpen voor de hele hightech industrie", benadrukte directeur Rien Slingerland.

Of de staatssecretaris gehoor geeft aan deze oproep, is niet bekend.