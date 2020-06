Yanick leest haatreacties voor na protest tegen racisme in Zwolle

'Aap' of 'baviaan'. Die verwensingen krijgt Yanick al zijn hele leven naar zijn hoofd geslingerd. Daarom ging hij vorige week naar de demonstratie tegen racisme in Zwolle. De haatdragende reacties op de demonstratie verbazen hem niet, maar doen wel pijn. Yanick leest ze hardop voor, om aandacht te vragen voor het probleem.

Bekijk hier de video waarin Yanick de reacties voorleest:

"Hoe zielig is het..dom volk..ga werken of terug naar je land." Dit is een van de vele negatieve reacties over een Facebookpost van RTV Oost. In de post gaat het om een nieuwsbericht over de demonstratie tegen racisme die vorige week plaatsvond in het Wezenlandenpark in Zwolle.

"Dit is wel pijnlijk om te lezen," zegt Yanick Vedder als hij de reacties leest. Samen met duizenden anderen stond hij vorige week zondag te protesteren in Park de Wezenlanden in Zwolle. Voor hem is racisme en discriminatie niet onbekend. "Op de basisschool noemden kinderen mij wel eens aap of baviaan."

Opmerkingen en incidenten

Yanick is tweeënhalf jaar oud als hij geadopteerd wordt uit Haïti. Hij groeit op in Nederland en is een van de weinige gekleurde kinderen in een witte omgeving. Niet alleen op de basisschool merkt hij dat hij opmerkingen krijgt over zijn huidskleur. Ook in de puberteit zijn er incidenten.

"Ik fietste met vrienden naar de stad voor een koopavond. Ik was de enige van de jongens die licht op zijn fiets had. Toen werden we staande gehouden door een agent. Tegen mijn vrienden werd niks gezegd, maar aan mij werd gevraagd hoe ik aan zo’n mooie fiets kwam."





"Gewoon aan het werk gaan"

"Dat volk heeft gewoon teveel vrije tijd, laat ze maar gewoon aan het werk gaan zoals ons, dan hebben ze hier geen tijd voor!", is een reactie op Facebook. Ook deze reactie kan Yanick niet begrijpen. "Ik had wel willen demonstreren in Amsterdam en in Rotterdam, maar ik moest gewoon werken. Toen hoorde ik dat de demonstratie in Zwolle op mijn vrije dag zou zijn, ben ik daar naartoe gegaan. Dit is het moment dat ik mijn stem moet laten horen."