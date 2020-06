Willemsoord krijgt groot zonnepark langs de A32: "Alleen maar voordelen voor het dorp"

Een zonnepark van ruim dertig hectare langs de A32 bij Willemsoord gaat straks zo'n zevenduizend huishoudens van stroom voorzien. De gemeenteraad van Steenwijkerland is akkoord met een tijdelijke ontheffing van het bestemmingsplan, daarmee is het park weer een grote stap dichterbij.

Nu liggen langs de A32 tussen Willemsoord en de grens met Friesland nog uitgestrekte aardappelakkers. Straks staat het vol met zonnepanelen. In het ruim dertig hectare grote gebied wordt op ongeveer twintig hectare echt gebouwd. De rest blijft over voor paden en landschapsontwikkeling.

Groot draagvlak

Het platform Duurzaam Willemsoord is nauw betrokken bij de ontwikkeling van het zonnepark. In een vroeg stadium zijn alle omwonenden geïnformeerd en zijn eventuele bezwaren in kaart gebracht. Daardoor ligt er nu een plan met een groot draagvlak.

Dat is bij de realisatie van andere zonneparken wel eens anders, ziet Volkert Roos van Duurzaam Willemsoord: "Wij hebben al voordat er ook maar iets was besloten iedereen erbij betrokken. Zo konden we in de onderhandelingen met de investeerder met allerlei bezwaren rekening houden."

Aardappelboer

Investeerder en aardappelboer Jeroen Deddens uit Drenthe kocht een paar jaar geleden de grond van een boer die ging stoppen. Hij wist toen nog niet of hij er een zonnepark van zou maken: "Ik dacht er al wel over, maar als het niet zou lukken was het ook goed, het is nog steeds prima grond voor aardappels".

Deddens zocht contact met Duurzaam Willemsoord om te kijken of er draagvlak te krijgen was voor een zonnepark: "je moet niet zomaar zeggen, 'dit ga ik doen, en als je bezwaar hebt dan hoor ik het wel,' want dan krijg je alleen kwaaie koppen. Je moet er wel beide voordeel aan hebben".

Voordelen

Duurzaam Willemsoord heeft er heel wat voordeeltjes voor het dorp uitgesleept, ziet Willemsoorder Arjan Stroeve: "We mogen twee hectare vol zetten met eigen zonnepanelen voor het dorp, en ook de oude structuur van het koloniale landschap met de houtwallen wordt versterkt, daar ben ik heel blij mee".

Ook blijft er een stuk grond langs de Wilhelminalaan over waar geen zonnepanelen geplaatst mogen worden, dat mag het dorp naar eigen inzicht gebruiken. Daar heeft Duurzaam Willemsoord al mooie plannen voor, zoals een moestuin, speelweide, akkertjes met oude gewassen of een voedselbos.

Gunstige ligging

Een ruime meerderheid van de gemeenteraad ziet de plannen ook wel zitten. De raad is vooral blij met het grote draagvlak in de omgeving.

Dat er op deze plek niet veel weerstand is, komt ook door de ligging.

De akkers liggen aan de ene kant tegen de snelweg aan, aan de andere kant tegen oude houtwallen en singels. De zonnepanelen zijn daardoor straks nauwelijks zichtbaar voor omwonenden. Op plekken waar dat wel zo is worden de houtwallen nog verbreed.