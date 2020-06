Dario van den Buijs keert terug naar België en gaat spelen voor Beerschot

Het is echter nog onduidelijk of hij met die ploeg op het hoogste niveau, de Jupiler Pro League, gaat spelen. In België is de competitie gestopt vanwege het coronavirus en wordt momenteel bekeken hoe de promotie en degradatie wordt afgewerkt. Beerschot pakte een periodetitel in de Proxiumus League, het tweede niveau, en kan daardoor promoveren, maar het is dus nog niet zeker.

Bewijzen in België

Van den Buijs legt zijn overgang uit: "Ik heb een mooie weg afgelegd in Nederland. Heracles wilde me houden en er was concrete interesse van andere ploegen uit de Eredivisie, maar nu is het tijd me te bewijzen in België. Het klopt dat er gesprekken zijn geweest met ploegen uit 1A maar de uitdaging en het project die ik hier op het Kiel vind, staan me enorm aan. Het eerste contact dateert al van enkele maanden geleden, en meteen werd ik ontvangen door een reeks van leden van het bestuur en de technische commissie. Dat heb ik zelden meegemaakt en gaf me onmiddellijk een goed gevoel. Ik was al gecharmeerd door Beerschot, vanaf die dag des te meer."

Van den Buijs speelde drie seizoen voor Heracles. In die periode kwam hij tot 49 competitiewedstrijden en daarin scoorde hij twee keer.