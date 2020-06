Deventer IT-bedrijf Topicus wil toptalent aantrekken met 'campus' in binnenstad

Het Deventer IT-bedrijf Topicus groeit als kool. En om dat ook in de toekomst te blijven doen, is jong talent nodig dat moet worden opgehaald in een sterk concurrerende omgeving. Directeur Henk Jan Knol: "Iedereen weet dat het in de automatisering heel lastig is om talentvolle medewerkers te werven. Dit is ons antwoord op die hele krappe arbeidsmarkt om ook de komende jaren de werkgever van keus te zijn."

Ingenieursstad Deventer wordt aantrekkelijker met campus

De stadscampus moet worden gebouwd in het vierkant waar Topicus nu al een deel van haar panden heeft, tegenover het station, naast de Deventer Schouwburg. Een toplocatie met de binnenstad om de hoek. De oude 'kweekschool', nu nog hoofdkantoor, blijft staan. De rest wordt nieuwbouw.

Hoe het eruit komt te zien, wordt de komende tijd uitgekristalliseerd in overleg met de buurt en andere stakeholders. Topicus wil er zo'n 120 appartementen bouwen en werkplekken voor zo'n 400 tot 500 medewerkers.





Wethouder Grijzen ziet kansen voor ingenieursstad Deventer: "De ontwikkeling van Topicus is voor Deventer heel erg belangrijk. Wij willen ook graag met de tijd mee, en de aanwezigheid van veel jonge professionals maakt de stad ook weer aantrekkelijker voor nieuwe bedrijven."

Topicus gebruikt door alle Nederlanders

Topicus groeide de afgelopen tijd met wel dertig nieuwe medewerkers per maand tot elfhonderd medewerkers, ruim zevenhonderd daarvan werken in Deventer op verschillende locaties. Het bedrijf levert software aan onderwijs, financiële wereld, gezondheidszorg en overheden waaronder gemeenten.



Volgens Knol hebben alle Nederlanders op verschillende manieren te maken met de software van Topicus: "Wellicht dat mensen Parnassys kennen, ons leerlingvolgsysteem. Wellicht hebben mensen te maken met landelijke bevolkingsonderzoeken via het RIVM, daarnaast gebruiken veel banken onze software als ze een hypotheek aanbieden."

'Corona betekende veel werk'

Corona betekende veel werk voor Topicus. Henk Jan Knol: "In eerste instantie was het onzekerheid, maar daarna een enorme spurt in de afname van onze diensten. Sommige hebben we gratis ter beschikking gesteld, in het onderwijs onder andere, om het online leren mogelijk te maken, daar is gretig gebruik van gemaakt, 'Parro' is in gebruik met een factor twaalf toegenomen. We zijn er trots op dat we bij hebben kunnen dragen aan het oplossen van de nood die is ontstaan door corona. Ook het systeem dat de GGD nu gebruikt voor de coronatesten hebben we in record-tijd ontwikkeld, het heet Coronit, en dat is nu het spilsysteem om te zorgen dat coronatesten voor alle Nederlanders beschikbaar zijn."

Topicus gaat naar de beurs na fusie

Na het - formele - akkoord van de ACM (Autoriteit Consument en Markt) gaat het bedrijf fuseren met het grotere TSS uit Zoetermeer. Het nieuwe 'Topicus.com' gaat een beursnotering aanvragen en het hoofdkantoor van de nieuwe vestiging komt in Deventer te staan. Knol: "Het is een van de afspraken die we hebben gemaakt met TSS dat het hoofdkantoor in Deventer komt te staan. We voelen ons hier erg thuis in het oosten van het land en ik denk dat het een mooie impuls is voor Deventer." Daarnaast wordt de huidig CEO van Topicus, Daan Dijkhuizen, ook de CEO van het nieuwe 'Topicus.com'.