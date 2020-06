Behalve in Twente ook in Zuidoost-Drenthe afvalwater in lege gasvelden?

De NAM (Nederlandse Aardolie Maatschappij) wil een deel van het productiewater dat resteert uit de oliewinning in Schoonebeek injecteren in lege gasvelden in het zuidoosten van Drenthe. Tot nu gebeurt dat alleen in Twente. Dat blijkt uit een brief die de NAM heeft gestuurd aan de provincie Drenthe.

Het gaat om drie gasvelden vlak over de provinciegrens bij Dalen, Oosterhesselen en bij Schoonebeek. De injectie van afvalwater in Drenthe zou aanvullend moeten zijn op de injecties die al sinds 2011 plaatsvinden in Noordoost-Twente.

In Twente veel weerstand

Uit een onderzoek, dat in 2016 werd uitgevoerd in opdracht van de NAM, zou blijken dat injecteren van het afvalwater de meest milieuvriendelijke oplossing is. Ook zou uit het onderzoek blijken dat een aantal Drentse gasvelden geschikt is voor de opslag.

In Twente zijn er veel vragen over de injectie van afvalwater. Dat de weerstand hoog is, bleek uit een handtekeningenactie van burgercomité Stop Afvalwater Twente. In slechts enkele weken verzamelde de groep tienduizenden handtekeningen.

Wat zit er in het afvalwater?

Het afvalwater bevat onder meer hoge concentraties minerale oliën. Het water is chemisch verontreinigd vanwege de vele chemicaliën die onder meer worden gebruikt om de putten schoon te houden. Bovendien leven in het warme zwavelrijke water bacteriën die de wanden van de transportleidingen aanvreten. In 2015 bleek bij Holtheme in de buurt van Gramsbergen een lek te zijn ontstaan in zo'n leiding.

Een deel van de injectieputten bij Rossum (Twente) ligt inmiddels al een jaar stil. De injectie daar is stopgezet. De NAM probeerde met een speciale coating het bacterieprobleem op te lossen, maar dat is tot nu niet gelukt. Inmiddels heeft de NAM aangekondigd een deel van het leidingwerk en de apparatuur te vervangen door materiaal dat resistent is tegen de bacterie.

Extern onderzoek

Overijssels CDA-Statenlid Bouwien Rutten en de Tweede Kamerfractie van die partij hebben vorige maand bij de minister aangedrongen op extern en onafhankelijk onderzoek naar de afvalwaterinjecties.