Zorgen over injectie van afvalwater in Overijssel én in Drenthe

Volgens de NAM is 'injecteren van productiewater de minst milieubelastende oplossing'. De oliemaatschappij wil in Drenthe injecteren als aanvulling op het water dat in Twente in de bodem wordt gepompt. GroenLinks denkt dat het vooral ook een centenkwestie is. Waar centen in dit geval staat voor miljoenen euro's.

De Overijsselse en Drentse Statenfracties van GroenLinks willen dat een evaluatierapport wordt afgewacht voordat het provinciebestuur het voornemen van de NAM in behandeling neemt. Dit rapport, over de verwerking van het vervuilde productiewater, is toegezegd door de minister van Economische Zaken en Klimaat in het Algemeen Overleg Mijnbouw in de Tweede Kamer.

"Daarnaast pleiten wij voor nader onderzoek, nu blijkt dat er een enorme toename is in het opslaan van vervuild productiewater met chemicaliën. Al deze chemicaliën gaan ook ondergronds niet vanzelf weg. We kunnen de consequenties van een grotere opslag van vervuild water met chemicaliën voor de grondwaterkwaliteit en de natuur op de langere termijn niet overzien", aldus de Statenfracties van GroenLinks.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Transportleiding van afvalwater van Drenthe naar Twente lekte in 2015 (Foto: RTV Oost)

Vrijwillig en verkorte procedure

Voor de injectie in Drenthe zegt de NAM open te staan voor een vrijwillige verkorte milieueffectrapportage-procedure.

De fracties van GroenLinks verbazen zich met name over de verkorte rapportage en eisen een verplichte en complete milieueffectrapportage.

"Drentse bodem is geen afvalput. Productiewater is chemisch vervuild afvalwater, laten we er gewoon niet omheen draaien. Injecteren is de goedkoopste oplossing maar in mijn ogen zeker niet de beste", zegt Henk Nijmeijer, fractievoorzitter voor de Staten in Drenthe.

Onderhoud in Twente

Bij de NAM-injectieputten in Rossum en Tubbergen wordt al langer geen afvalwater meer geïnjecteerd. In Rossum is de oliemaatschappij inmiddels een jaar onderhoud aan het plegen. Eerder werd een coating aangebracht maar nu worden delen van het injectiesysteem vervangen.

Bacterie tast leidingen aan

Een bacterie, die leeft op zwavelstoffen en goed gedijt in warm water, tast de wanddikte van het leidingwerk aan. Op sommige plekken zijn de stalen buizen in de bodem van Twente met meer dan de helft in dikte afgenomen. Daardoor is er grotere kans op lekkage van 'productiewater' in onder meer de zoutlagen onder Twente.

Lekkages

Zo'n lekkage werd eerder in 2015 ontdekt door een boer uit de omgeving van Gramsbergen. Het water uit de lekkende transportleiding liep zijn land op. Daarna heeft de NAM miljoenen geïnvesteerd om de transportleiding van Drenthe naar Twente weer dicht te krijgen.

Net over de Duitse grens in Emlichheim is vorig jaar ook een enorme lekkage ontstaan. De verantwoordelijke oliemaatschappij Wintershall schat in dat daarbij zo'n 220 miljoen liter afvalwater in de bodem is gelopen. Of het lukt om alle de cocktail van chemicaliën weer uit de grond te krijgen is zeer de vraag.

Tekst gaat verder onder de foto

Afvalwater NAM (Foto: RTV Oost)

Coating helpt niet

In Rossum kampt de NAM met dezelfde bacterie. Met een speciale coating probeerde het bedrijf de injectieputten te beschermen maar nu lijkt het erop dat dat niet afdoende is. De aardoliemaatschappij is begonnen een deel van het leidingwerk en bijbehorende apparatuur te vervangen voor materialen die wel resistent zijn tegen de bacterie.

Oliewinning Schoonebeek weer opvoeren

De oliewinning in Schoonebeek, waar al het afvalwater vandaan komt, draait door deze problemen mogelijk al een tijdje minder goed, de productie is laag. Door in Drenthe ook gasvelden te gaan injecteren met afvalwater, zou de oliewinning weer opgevoerd kunnen worden.

Dinsdag heeft het provinciebestuur van Drenthe de Provinciale Staten geïnformeerd over het voornemen van de NAM.

Extern en onafhankelijk onderzoek

Statenleden van het CDA in Overijssel en de Tweede Kamerfractie hebben vorige maand ook al aangedrongen op extern en onafhankelijk onderzoek naar de afvalwaterinjecties. De fractie ergert zich eraan dat de NAM haar eigen werk onderzoekt waardoor rapporten nooit objectief kunnen zijn.