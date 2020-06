OM eist tbs voor schietpartij Enschede: 'zonder behandeling kunnen er doden vallen'

Voor het neerschieten van een Enschedeër is tegen een 24-jarige man uit Rotterdam twee jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist. Het slachtoffer werd vorig jaar februari neergeschoten in zijn eigen huis aan de Geraniumstraat, waarschijnlijk na een mislukte drugsdeal. De officier van justitie: "Dit is een zeer ernstig misdrijf. Het slachtoffer had kunnen overlijden, omdat er een kogel door z'n lijf werd gejast."

Tegen de verdachte Rotterdammer ligt behoorlijk wat bewijs. Zo zegt een buurman dat hij in opdracht van een bekende drugshandelaar twee mannen bij het slachtoffer heeft langs gebracht: "Een donkere en een blanke man." In het huis van het slachtoffer is een telefoon achtergebleven van een andere Rotterdammer, een getinte man.

Bolo

De eigenaar van die telefoon heeft vervolgens volop verklaard over de gebeurtenis. Dat ze de woning in waren gegaan, dat hij een flinke zak wiet op de tafel zag liggen en dat er een opstootje ontstond in de keuken. "Mijn vriend Bolo was in de keuken met de bewoner. Ik hoorde daar een schot. Toen ben ik weggerend en hoorde ik nog een schot." Als de politie vraagt of 'Bolo' de 24-jarige Rotterdammer is, zegt hij: "Ja, dat zou zomaar kunnen."

Nr.7

Ook de beschoten bewoner verklaart belastend over de 24-jarige. Zo herkent hij hem bij een foto-confrontatie op het politie-bureau. "Ja, nummer 7, die heeft geschoten", zegt hij. Op de foto nr.7 is de 24-jarige Rotterdammer te zien.

Maar dat is niet alles. Zo stond ook zijn auto dichtbij het huis van het slachtoffer geparkeerd. Daarnaast is hij later in de nacht vanuit Twente per taxi naar Rotterdam vervoerd. Hij is herkend door de taxichauffeur.

Tbs

De reden dat justitie tbs tegen de Rotterdammer heeft geëist, zit in de voorgeschiedenis van de man. Vrijwel zijn hele jeugd zat hij achter de tralies, onder meer met 'jeugd-tbs' na een poging tot doodslag. In psychische rapporten die destijds zijn opgesteld over hem, werd gesteld dat hij mogelijk lijdt aan een anti sociale persoonlijkheidsstoornis.

Volgens het OM is die stoornis nog niet behandeld. "Het is niet zoals bij een griepje. Zoiets gaat niet vanzelf weg. En als meneer nu onbehandeld weer op straat komt, is het risico groot dat er doden gaan vallen."

Kinky

De Rotterdammer ontkent die nacht in Enschede te zijn geweest. Zijn auto had hij uitgeleend, zegt hij. Daarnaast heeft het slachtoffer geen bijzondere kenmerken in het gezicht van de dader gezien, terwijl de Rotterdammer een behoorlijk litteken naast zijn oog heeft.

Over de reden dat hij met de taxi naar huis is gegaan, wil hij niet veel zeggen. "Ik sprak wel eens af met vrouwen via kinky.nl, misschien toen ook wel."

Kuit

Het slachtoffer van de schietpartij wil graag 10.000 euro zien van de Rotterdammer als schadevergoeding. De man werd in zijn kuit geraakt, maar kon zich lange tijd niet zelf redden. Daarnaast voelt hij zich niet langer veilig in zijn eigen huis. "Ik leef gelukkig nog wel, maar hij heeft wel mijn leven afgenomen."

De rechtbank doet over twee weken uitspraak in de zaak.