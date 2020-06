Heracles Almelo neemt Delano Burgzorg definitief over van Spezia Calcio

Delano Burgzorg blijft bij Heracles Almelo. De aanvaller werd het afgelopen halfjaar gehuurd van het Italiaanse Spezia Calcio en is nu definitief overgenomen. Hij heeft voor drie jaar, met een optie voor nog een jaar, getekend in Almelo.

Burgzorg kwam in de eerste maanden van dit kalenderjaar tot vijf duels en scoorde daarin één keer. "Ik kwam in de winterstop naar deze club en voel me hier sindsdien op mijn plek", zegt hij. "Het is jammer dat het aantal wedstrijden door de omstandigheden beperkt bleef, maar ik heb het team, de club en de supporters gelukkig al wel goed leren kennen. Vanaf nu kan ik me definitief focussen op Heracles Almelo, dat is prettig. Ik ga er alles aan doen een belangrijke bijdrage te leveren aan hopelijk mooie sportieve prestaties."

Bewijzen

Technisch directeur Tim Gilissen: "De insteek van de huurovereenkomst was dat Delano zich afgelopen half jaar kon bewijzen. Zoals hij zelf aangeeft is het aantal gespeelde duels beperkt gebleven, maar hij heeft daarin wel laten zien wat hij in zijn mars heeft. We hebben alle vertrouwen in zijn kunnen en geloven dat Delano de komende jaren waardevol voor ons kan zijn. We geven de samenwerking daarom graag een vervolg."