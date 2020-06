Stichting Oldenzaalse Musea steekt agrarisch erfgoed in nieuw jasje en wint tienduizend euro

De winnaar van de wedstrijd Erfgoed Sterren 'Anders Boeren' is de stichting Oldenzaalse Musea. De stichting had het beste plan van Overijssel om provinciaal agrarisch erfgoed in te zetten als motor voor nieuwe voedselketens. De organisatie wint 10.000 euro.

De prijs werd vanmiddag uitgereikt door gedeputeerde Roy de Witte. Stichting Oldenzaalse Musea won van twee andere genomineerde initiatieven uit Raalte en Ommerschans.

Maaltijdboxen

Stichting Oldenzaalse Musea won met het plan Aanstreekelijk, waarbij de geschiedenis en het erfgoed van historisch museum Het Palthehuis levend wordt gemaakt door maaltijdboxen gevuld met oude recepten aan te bieden. Volgens de jury laat dit plan goed zien hoe erfgoed kan dienen als motor voor voedselketens.

De bedoeling van de wedstrijd is om Overijsselaars anders naar erfgoed te laten kijken: het is niet alleen iets kwetsbaars, maar kan ook worden ingezet voor andere dingen. "Denk aan plannen voor lokale voedselproductie op bijvoorbeeld een oud schoolplein of een nieuwe rol in de voedselketen voor de vele oude diepvrieshuisjes die nog op veel plekken in Overijssel te vinden zijn", legde Sonja Paauw van Het Oversticht eerder aan RTV Oost uit.

Wedstrijd

De eerste categorie van de wedstrijd 'Anders Boeren' ging begin dit jaar van start. Er werden in totaal acht plannen ingediend. Een jury ging bij alle initiatiefnemers op bezoek en koos uiteindelijk Stichting Oldenzaalse Musea als winnaar. Alle andere plannen krijgen via Kennispoort in Zwolle professionele begeleiding.