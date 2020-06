Pand van Beter Wonen Almelo ondergekalkt: "Dader staat duidelijk op beeld"

Het was even schrikken voor de werknemers van de woningcorporatie vanochtend. "We hebben het er intern ook even over gehad", zegt woordvoerder Rutger Brunink. "Maar het is ook treurig voor de persoon die dit gedaan heeft, hij moet met erg veel woede en ongenoegen rondlopen."

Begripvolle woorden, die in sterk contrast staan met de taal op de muur. "Allemaal bewoordingen die ons naar het hart gaan", zegt Brunink over die teksten. Het bedrijf heeft aangifte gedaan bij de politie.

Om tafel met dader

Brunink zegt niet te weten waar de teksten naar verwijzen. "We willen straks ook graag met de dader om tafel, om te begrijpen hoe het zo ver heeft kunnen komen."

Dat gesprek gaat er vast komen, verwacht de woordvoerder. "De dader staat goed herkenbaar op beeld, wij verwachten dat hij wordt opgepakt. Want laten we duidelijk zijn; dit tolereren we niet."