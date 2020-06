Go Ahead Eagles stapt over van Hummel naar Stanno als kledingsponsor

Go Ahead Eagles speelt vanaf komend seizoen in shirts van het merk Stanno. Beide merken maken onderdeel uit van Deventrade, waarmee de samenwerking dus verlengd wordt.

"Go Ahead Eagles en Deventrade hebben al 31 jaar een uniek en zeer prettig partnership met onze merken Hummel en Derbystar”, aldus Marthijn Pothoven, oud-speler van Go Ahead Eagles en algemeen directeur van Deventrade.

Unieke uitstraling

"Wij hebben juist in deze turbulente tijd gezocht naar een nieuwe manier om het partnership te verlengen en een extra impuls te geven. Go Ahead Eagles en Deventrade hebben samen gekozen voor het innovatieve en technisch hoogwaardige merk Stanno. Deventrade kan met Stanno de unieke uitstraling van Go Ahead Eagles nu ook internationaal uitdragen en daarmee de club extra ondersteunen. Wij zijn trots om onze samenwerking, die nog altijd vanuit Deventer plaats zal vinden, verder uit te breiden. We are the Eagles!"

Veelzeggend

Ook algemeen directeur Jan Willem van Dop is blij met de verlenging: "Dat het partnership tussen Deventrade en Go Ahead Eagles het 32e jaar ingaat, is veelzeggend", beseft ook Jan Willem van Dop, algemeen directeur van Go Ahead Eagles.

Zichtbaar in uitshirt

"Gedurende het afgelopen seizoen hebben Deventrade en Go Ahead Eagles diverse gesprekken met elkaar gevoerd over hoe we samen de volgende stap konden zetten. Dat waren en zijn altijd vruchtbare gesprekken, waarbij het idee werd geopperd om de overstap te maken naar Stanno. Dit geeft Go Ahead Eagles meer mogelijkheden op het gebied van design en assortiment. Een en ander zal direct al zichtbaar worden in de keuze van ons nieuwe uitshirt. We zijn dus zeer blij dat we deze overstap hebben gemaakt en de relatie met dit typisch Deventer bedrijf op deze wijze kunnen voortzetten."