Busondernemers voeren woensdag in Den Haag actie voor financiële steun en gelijke behandeling

Ook uit Overijssel vertrekken woensdag touringcarbedrijven naar Den Haag om daar actie te voeren. Bedrijven in de sector dreigen om te vallen als er niet snel meer mensen in touringcars vervoerd mogen worden. Brookhuis uit Oldenzaal is een van de touringcarbedrijven die mee doet aan de actie, bevestigt Koen Ziemerink, manager busvervoer. "Er is voor ons nog steeds nauwelijks werk."

Om duidelijk te maken dat touringcarbedrijven steun nodig hebben, voeren ze woensdag actie in Den Haag.

Afstand houden

Op verzoek van de overheid maakten de touringcarondernemers een eigen coronarichtlijn. Die richtlijn gaat uit van zo veel mogelijk afstand houden en het gebruik van ongeveer de helft van de zitplaatsen van een touringcar, net zoals in het ov. Het dragen van een mondkapje is verplicht.

Verder is de richtlijn een kopie van het ov-protocol, met extra toevoegingen: vooraf checkt een ondernemer bij de passagier via een gezondheidsverklaring of het vervoer plaats kan vinden." In een bus zitten maximaal dertig passagiers.

Meten met twee maten

De regering meet met twee maten, stelt Busvervoer Nederland in de aankondiging van de actie. "De touringcarondernemers moeten de anderhalvemetermaatregelen strikter volgen dan het ov en de luchtvaart. Met name de uitzonderingspositie van de luchtvaart die gebaseerd is op luchtverversing is onbegrijpelijk", vindt Busvervoer Nederland.

Zij stelt dat de luchtverversing in een touringcar niet onder doet voor die van een vliegtuig en is op sommige onderdelen zelfs beter.

De sector heeft bovendien geld nodig. Zonder steunpakket van 240 miljoen euro geen schoolreizen, geen dagtochten voor ouderen en geen vervoer voor het eredivisievoetbal meer, wel hogere druk op het openbaar vervoer en een hogere filedruk, aldus brancheorganisatie Busvervoer Nederland.

Rondrit

Omdat de ondernemers zich niet gehoord voelen in Den Haag voeren zij woensdag samen met branchevereniging Busvervoer Nederland op een publieksvriendelijke manier actie. Met een colonne van veertig bussen maken de ondernemers een rondrit door Den Haag, gevolgd door een korte manifestatie op het Malieveld waarbij de ondernemers een manifest aanbieden aan Tweede Kamerlid Erik Ziengs