Trampoline en partytent in vlammen op achter woning in Aadorp, buurtbewoner helpt bij blussen

Bij een woning in Aadorp is aan het begin van de avond onder meer een partytent en een trampoline in vlammen opgegaan. De rook was in de wijde omtrek te zien.

Hoe het vuur is ontstaan, is niet bekend. Buurtbewoners hebben voor de brandweer arriveerde eerst zelf geprobeerd om het vuur te blussen. Een man die daarbij heeft geholpen had rook ingeademd en kreeg zuurstof toegediend van brandweermensen.

Door snel optreden van een buurtbewoner is erger voorkomen, maar de schade is groot achter de woning. Een partytent met daarin spullen van een overleden familielid is verwoest. Volgens de hulpdiensten hadden ze niet veel later moeten komen anders was de brand overgeslagen naar de woning. D

De man die de brand zoveel mogelijk heeft tegengehouden met een tuinslang heeft rook ingeademd en is ter plekke door ambulancepersoneel geholpen. Hij hoefde niet naar het ziekenhuis.